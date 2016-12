Espaço urbano é tema de workshop de fotografia

Publicado em 19 Dezembro 2016 por RUA

O espaço urbano vai ser o mote de um workshop de fotografia com Luís da Cruz. A formação decorre dia 27 de janeiro no Centro de Experimentação e Criação Artística de Loulé (CECAL), entre as 19h30 e as 22h30 e dia 28 de janeiro em Quarteira, na Galeria da Praça do Mar, entre as 14h30 e as 17h30.

Trata-se de uma atividade integrada no ciclo de antecomeço – fase preparatória da 3ª edição do Festival «encontros do DeVIR – cidades utópicas / cidades possíveis», organizado pela associação cultural DeVIR e Centro de Artes Performativas do Algarve (CAPa).

Segundo a organização, “o workshop tem como base as paisagens urbanas marcadas por edifícios, linhas, dimensões, conceitos ou estilos, que definem não só o espaço envolvente, mas também a identidade da cidade e de quem nela habita”.

Os participantes vão ser desafiados a identificar os diferentes equipamentos utilizados em fotografia de arquitectura, a fazer um estudo prévio do espaço/edifício a fotografar (análise no local) e a realizar exercícios práticos. Para além disso vão ainda ter acesso a informação sobre ferramentas usadas na edição de fotografia de arquitetura e vão acompanhar a edição das fotografias realizadas, que posteriormente serão publicadas no jornal/programa do Festival.

As inscrições estão limitadas a 12 participantes e custam 25 euros. Para mais informações e inscrições, os interessados podem entrar em contacto com a organização através dos seguintes contactos: 289 828 784/ 91 8703415, email: devir-capa@devir-capa.com.

O Festival “encontros do DeVIR” terá uma fase preparatória de janeiro a março e as apresentações decorrem entre abril e maio em Faro, Loulé, Quarteira e São Brás de Alportel. É um evento integrado na programação do «365 Algarve».

A iniciativa tem como media partners a RUA Fm e o Jornal “barlavento”.

Sobre Luís da Cruz

Luís da Cruz nasceu em Loulé em 1968 e é fotógrafo profissional desde 1990. Formou-se em Fotografia na Universidade Koninklijke Academie Van Beeldende Kunsten (Haia, Holanda) e é Mestre em Belas Artes pela Universidade AKV St. Joost (Breda, Holanda). Foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian em 2002-03. Fotógrafo de tendência documental que tem desenvolvido um trabalho que explora, de forma subjectiva e crítica, os espaços, os usos e comportamentos da vida tanto urbana como rural, indo ao encontro de uma visão que privilegia a sensibilidade antropológica. Ultimamente tem desenvolvido um trabalho com maior enfoque na paisagem humanizada.