ESGHT associa-se ao dia Mundial do Turismo

Publicado em 25 Setembro 2017 por RUA

No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Turismo, a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT) da Universidade do Algarve vai realizar, no dia 27 de setembro, às 17h00, uma conferência intitulada “Portugal, a importância do Turismo, os desafios do futuro”, que irá ser proferida por Vitor Neto, antigo Secretário de Estado do Turismo e atual presidente do Conselho Geral da UAlg.

Vítor Neto irá destacar a importância do Turismo para Portugal, através de uma análise detalhada deste setor de atividade e enaltecer alguns dos grandes desafios em termos futuros.

Conhecedor da realidade turística nacional e internacional, Vítor Neto tem acompanhado o crescimento do Algarve e de Portugal do ponto de vista turístico nas últimas décadas.

As comemorações do Dia Mundial do Turismo ocorrem um pouco por todo o mundo e a ESGHT não quis deixar de se associar a esta data tão importante para o setor, uma vez que oferece cursos em diferentes níveis de ensino na área do Turismo e da Hotelaria.

A entrada no evento, que irá decorrer no anfiteatro da ESGHT, no Campus da Penha, é gratuita.