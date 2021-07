ESCOLAS DE FARO LIVRES DE AMIANTO ANTES DO PRÓXIMO ANO LETIVO

Publicado em 16 Julho 2021 por RUA FM

Empreitada de intervenção na EB 2,3 Afonso III, EB 2,3 Dr. Neves Júnior, EB Dr. Joaquim Magalhães e EB/ JI do Montenegro acontece no âmbito de uma candidatura do Município de Faro ao programa CRESC Algarve 2020 e deve estar terminada até meados de setembro.

Estas intervenções, com prazo de execução de 120 dias e que deverão estar concluídas antes da abertura do próximo ano letivo, vão permitir que todas as escolas do concelho fiquem livres de amianto, isto depois de, em 2014, o Município já ter realizado o mesmo tipo de procedimento nos estabelecimentos de ensino que compunham então a sua rede.

Em conformidade com o plano aprovado pela Autoridade para as Condições do Trabalho, a intervenção na EB Afonso III teve início no dia 9 de julho e decorrerá até dia 23 de julho, seguindo-se a EB Dr. Neves Júnior, de 26 de julho a 3 de agosto, a EB do Montenegro, de 9 a 18 de agosto e a EB Dr. Joaquim Magalhães, de 6 a 17 de Setembro. Nesta última, serão feitos todos os esforços para concluir a intervenção antes do início do ano letivo.

A empreitada, adjudicada pelo Município de Faro a José Quintino, Lda por um valor global de 682.845,64 euros, prevê trabalhos de remoção de revestimento de cobertura constituído por placas e acessórios de fibrocimento com amianto e outros materiais que se venham a manifestar disfuncionais em consequência da obra.

A intervenção contempla ainda a posterior colocação de novo revestimento de cobertura constituído por painéis em chapa de aço zincado e lacado em ambas as faces, separadas por poliuretano, bem como a impermeabilização de caleiras, algerozes, juntos de dilatação, funis de tubos de queda e outros caminhos de águas pluviais adjacentes aos planos de cobertura intervencionados com tela líquida reforçada com malha de fibra de vidro.

Esta operação acontece no âmbito de uma candidatura do Município ao programa CRESC Algarve 2020 – Prioridade de Investimento 10.5 – “Remoção de fibrocimento nos edifícios escolares”, o que viabiliza assim a remoção de todo o amianto nas escolas (EB 2, 3) do concelho, cujos edifícios eram gestão do Ministério da Educação até à recente transferência de competências para o Município.