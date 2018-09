Escola Superior de Saúde da UAlg transfere-se para o Campus de Gambelas

Publicado em 04 Setembro 2018 por RUA

A Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve (ESSUAlg) passará a funcionar em pleno no Campus de Gambelas, sendo que o início das aulas deste ano letivo (2018/19), a 17 de setembro, já terá lugar nas novas instalações.

Esta unidade orgânica, que antes se situava no centro da cidade de Faro, perto do Teatro das Figuras, passa agora a sediar-se nos edifícios 1 e 7 do Campus de Gambelas e os seus cursos passarão a ser lecionados, na sua totalidade, no referido Campus.

A Escola Superior de Saúde foi criada em 2003, tendo na sua génese a Escola de Enfermagem de Faro, integrada na UAlg em 2001. Em virtude do rápido crescimento do número de estudantes, a partir de 2004/05, algumas das atividades letivas da ESSUAlg, sobretudo as vertentes laboratoriais, passaram também a decorrer no Campus de Gambelas, uma vez que estas condições não existiam no antigo edifício. Para o Reitor, “a concentração das atividades letivas num só Campus irá permitir uma maior funcionalidade da Escola e uma maior aproximação à restante comunidade académica”. Esta mudança irá, assim, potenciar sinergias com as outras Unidades Orgânicas da UAlg.

Atualmente, a ESSUAlg leciona os cursos de licenciatura em Ciências Biomédicas Laboratoriais, Dietética e Nutrição, Enfermagem, Farmácia, Imagem Médica e Radioterapia e Ortoprotesia. Em conjunto com outras Unidades Orgânicas da UAlg ministra os mestrados em Gerontologia Social e em Saúde e Segurança no Trabalho. Assegura, ainda, em conjunto com o Instituto Politécnico de Lisboa o mestrado em Gestão e Avaliação de Tecnologias em Saúde e integra o consórcio internacional responsável pelo mestrado Eramus Mundus em Enfermagem de Emergência e Cuidados Críticos.

Coincidindo com a mudança para o Campus de Gambelas, no ano letivo 2018/19 será lançada uma nova pós-graduação em Enfermagem Comunitária.