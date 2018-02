Escola Superior de Saúde da UAlg organiza sessões temáticas sobre saúde infantil abertas a toda a comunidade

Publicado em 28 Fevereiro 2018 por RUA

A Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve (ESSUAlg) promove, entre março e novembro, um conjunto de sessões temáticas sobre os cuidados de saúde infantil. A primeira sessão, que terá como convidada Susana Rodrigues (Terapia da Fala), está marcada para o dia 3 de março, e irá falar sobre “Biberões, chupetas e dedos da mão, eis a questão?”.

No dia 5 de maio, estará em destaque a “Proteção solar total, para uma diversão sem igual”, por Tânia Nascimento (Farmácia).

Já em julho, no dia 7, Filomena Matos (Enfermagem) falará sobre a temática “Juntos a proteger vidas suporte básico de vida”.

No dia 1 de setembro, Paulo Niza (Dietética e Nutrição) abordará o tema “Pais esclarecidos, filhos bem nutridos”.

A última sessão, será apresentada no dia 3 de novembro por Emília Costa (Enfermagem), que irá falar sobre “Parentalidade positiva”.

Dirigidas ao público em geral, as 5 sessões realizar-se-ão entre as 10h00 e as 12h00, nas instalações da ESSUAlg.

A inscrição tem o valor de 10€ e é obrigatória.