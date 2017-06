Escola Superior de Saúde da UAlg organiza I Encontro de Saúde & Educação

Publicado em 13 Junho 2017 por RUA

A Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve (ESSUAlg) organiza no próximo dia 24 de junho, no auditório 1.5 do Complexo Pedagógico do Campus da Penha, o I Encontro de Saúde & Educação: Construindo pontes de sucesso para o desenvolvimento infantil.

Este encontro, que surge na sequência do final da 1ª Edição da Pós-graduação em “Intervenção Multidisciplinar nas Perturbações da Linguagem: detetar para atuar”, pretende colocar em discussão temas atuais, e ainda pouco consensuais, no âmbito da saúde e da educação infantil, aproximando, assim, o setor da saúde e da educação, em prol de todas as crianças.

Ainda no âmbito deste Encontro, irá realizar-se no dia 23 de junho, às 15h00, na Biblioteca Municipal de Faro, um Workshop dinamizado pelo terapeuta da fala João Canossa Dias, que falará sobre “Literatura para crianças: Estimulando competências linguísticas, promovendo o sucesso na literacia”.

