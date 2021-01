Escola para 200 alunos vai nascer em Loulé

Publicado em 22 Janeiro 2021 por RUA FM

Para dar resposta ao importante aumento do número de alunos no concelho, a Câmara Municipal de Loulé aprovou esta quarta-feira, em Reunião de Câmara, o projeto de execução e o início do concurso para a construção da Escola JI+EB1 Hortas de St. António 2, na cidade de Loulé.

A escola representa um investimento de cerca de 2,5 milhões de euros, será construída na freguesia de S. Sebastião e terá capacidade para acolher 200 crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 10 anos.

Estão previstas, no projeto, 4 salas, na componente de jardim-de-infância, e 4 outras para o 1º ciclo do ensino básico (do 1º ao 4º ano).

O pátio central englobará uma zona de atividades com um campo de basquete e equipamento infantil.

Este estabelecimento permitirá responder à necessidade de muitas famílias louletanas, assim como aliviar a lotação dos estabelecimentos já existentes.