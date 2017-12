Escola do Rock Paredes de Coura com inscrições abertas

Publicado em 04 Dezembro 2017 por RUA

De 17 a 22 de dezembro, em plenas férias letivas de Natal tem lugar a Escola do Rock – Paredes de Coura.

O objetivo passa por permitir a um conjunto de músicos jovens provenientes de todo o país, desenvolver competências musicais e criativas, em especial na área da música rock.

Dirige-se a jovens músicos com idade superior a 13 anos, que queiram mostrar o que valem num programa intensivo de seis dias de formação, experimentação e partilha.

Esta escola é um projeto e uma aposta forte do município de Paredes de Coura, que contou com a colaboração e direção artística do Space Ensemble para a definição do plano de formação.

O programa vai ter:

- ensaios,

- formação,

- sessões de cinema,

- jam sessions,

- showcases,

- concertos,

- demonstrações de instrumentos e workshops.

A equipa de formadores: dirigida por Nuno Alves (direção artística), conta com Samuel Coelho (guitarra/violino), Jorge Queijo (bateria), Sérgio Bastos (piano/teclados), Miguel Ramos (baixo) e Maria Mónica (voz). Adicionalmente, para dirigir workshops e apresentar em concertos os seus projetos, estarão presentes o baterista Pedro Oliveira (músico de Dear Telephone, Peixe:avião, etc.), com o projecto a solo KRAKE, e o guitarrista Miguel Azevedo com o trio “O Bom, O Mau e o Azevedo”.

O programa de concertos inclui também algumas bandas de participantes e ex-participantes nesta escola, como são o caso de Mathilda, Wicked Youth e Areia nos Calções.

A base de trabalho será o espaço Caixa da Música, criado pelo Município de Paredes de Coura para acolher concertos e residências artísticas como esta. Adicionalmente, os concertos e workshops decorrerão em diversos espaços do Concelho de Paredes de Coura.

São 6 dias de formação. No final existe o já muito esperado espetáculo de apresentação final, a decorrer no dia 22 de dezembro, às 22h00. Depois, ao longo do primeiro semestre de 2018, seguir-se-á uma tour por algumas salas nacionais e internacionais, ainda a definir.

Para se inscreverem, os interessados deverão enviar um email para: escoladorock@paredesdecoura.pt

Com o nome, data de nascimento, morada, contacto telefónico, uma pequena biografia, referência ao instrumento que pretendem utilizar e uma foto. Depois, é só esperar pela validação por parte da Escola.

Todos os detalhes podem ser consultados em: http://escoladorock.paredesdecoura.pt