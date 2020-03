“És um vizinho Solidário?” – #FaroemCasa estimula solidariedade entre moradores

Publicado em 20 Março 2020 por RUA FM

Iniciativa #FaroemCasa vai incluir campanha de informação, em parceria com empresas de condomínio, que pretende estimular solidariedade entre moradores. “És um vizinho Solidário?”, é frase chave de campanha que visa evitar que mais pessoas – nomeadamente os mais idosos – tenham de sair de casa para obter bens de primeira necessidade.

Face à propagação da pandemia da COVID-19, o Município de Faro tem acompanhado desde a primeira hora os seus munícipes e está, nesse sentido, a promover um conjunto de medidas no âmbito da iniciativa #FaroemCasa. Uma delas, já em marcha, é uma campanha de informação, em parceria com as empresas de condomínio que operam no concelho e que pretende estimular a solidariedade entre os vizinhos de cada prédio.

A principal mensagem desta campanha de comunicação é que, nesta fase crítica, todos podemos ajudar e, nesse sentido, convida cada um de nós a questionar se o vizinho do lado precisa de algo. Assim, se um dos moradores do prédio tiver mesmo de sair de casa poderá garantir bens de primeira necessidade que algum dos vizinhos (nomeadamente aqueles que fazem parte dos grupos de risco e têm necessidade prioritária de isolamento) possa precisar, evitando assim que mais pessoas tenham de deslocar-se à rua. “És um vizinho Solidário?”, é uma das frases chave desta campanha.

A medida visa acima de tudo minimizar as dificuldades porque todos estão a passar e que, por outro lado, facilitem o mais possível a permanência dos nossos cidadãos, em particular os mais idosos, nos respetivos lares, e contribuam ativamente na contenção do foco do COVID-19.

O Município entende que, nesta fase, todos temos de ser parte da solução, e nesse sentido, enaltece também a sociedade civil, as associações, os empresários dos mais diversos setores, que, ao longo deste processo, têm mostrado o maior empenhamento e vontade em ultrapassar este desafio.

Foi também neste espírito que surgiu a iniciativa #Faroemcasa – Entregas ao Domicílio, em parceria com a Rotáxi – Cooperativa de Rádio-Taxis de Faro e a ACRAL (Associação de Comércio e Serviços da Região do Algarve), que agrega comerciantes de bens alimentares não confecionados, para criação de uma plataforma de entrega de bens ao domicílio sem transação física de dinheiro entre as partes envolvidas.