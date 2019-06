Ermida de Santo António do Alto reabre após obras de restauro

Publicado em 12 Junho 2019 por RUA

A Ermida de Santo António do Alto irá reabrir ao público no próximo dia 13 de junho, após obras de conservação e restauro que tiveram início em meados de janeiro passado.

A cerimónia de reabertura, que acontece justamente no dia de Santo António, terá início às 17:30 e será assinalada com a bênção do espaço, pelo Padre Rui Guerreiro e pelo Padre Oleg Trushko e ainda com uma visita guiada pelo Professor Francisco Lameira.

A Ermida de Santo António do Alto, um dos mais emblemáticos edifícios da cidade, reassumirá o seu papel na rica oferta patrimonial do concelho, mais bonita, acessível aos fiéis e disponível para integrar o roteiro turístico.

A intervenção compreendeu a recuperação de fachadas, pátio interior e da incrível torre, da qual se pode observar todo o concelho.

Recorde-se que esta revitalização também surge de um projeto de duas munícipes que, no âmbito do orçamento participativo nacional, e com a colaboração da Direção Regional de Cultura, se propõem colaborar na revitalização do Museu Antonino.

A reabertura da ermida será também marcada pela assinatura de um protocolo de cooperação entre o Município de Faro e a Direção Regional de Cultura do Algarve, que tem em vista a colaboração dos parceiros na organização da oferta de serviços culturais e turísticos associados à dinamização da Ermida de Santo do Alto, criando nesta um pólo de interesse local e regional com estratégias que superem a sazonalidade e contribuam para a sustentabilidade do património cultural do Algarve.