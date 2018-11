Equipa UAlg ajuda alunos a perceber importância do Ensino Superior

Publicado em 12 Novembro 2018 por RUA

A Universidade do Algarve, através da iniciativa “Equipa UAlg”, promove um conjunto de palestras e atividades gratuitas e informais, realizadas voluntariamente pelos docentes e investigadores para alunos e professores do ensino básico e secundário. A edição referente ao ano letivo 2018/19 já está disponível, e os professores interessados poderão consultar a oferta da Equipa UAlg e efetuar a inscrição em www.ualg.pt.

Dividida em duas categorias, “A Universidade vai à Escola”, que consiste na oferta de atividades e palestras em que um docente da UAlg se desloca às escolas da região do Algarve, e “A Escola vem à UAlg”, que disponibiliza um conjunto de temas nas instalações da Universidade, a “Equipa UAlg” conta neste ano letivo com mais de 100 voluntários e 150 palestras diferentes, das quais 41 novas, inseridas nas 15 áreas científicas que formam a oferta desta iniciativa.

Os temas são definidos consoante o nível de formação dos destinatários, podendo ser integrados nos programas das disciplinas.

Com esta iniciativa, só no ano letivo transato mais de 5500 alunos foram sensibilizados para a importância do ingresso no ensino superior, assistindo a mais de uma centena de palestras em áreas científicas diversificadas.