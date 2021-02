Equipa UAlg adapta palestras para responder ao Ensino @ Distância

Publicado em 05 Fevereiro 2021 por RUA FM

Dada a situação pandémica atual e o regresso do ensino a distância, a Universidade do Algarve, com o objetivo de continuar a reforçar as relações entre o ensino superior e os ensinos básico e secundário, ajustou a iniciativa “Equipa UAlg” a esta nova realidade. Assim, vai disponibilizar um conjunto de palestras e outras ações, gratuitas e informais, em formato online, tendo em conta as necessidades dos alunos.

A Equipa UAlg é uma iniciativa da Universidade do Algarve que, além de permitir estreitar relações, pretende proporcionar a alunos e professores das escolas básicas e secundárias um conhecimento aprofundado em áreas científicas diversificadas e sensibilizar para a importância do ingresso no ensino superior.

Realizadas maioritariamente por docentes da UAlg, as palestras poderão ser integradas nos programas das disciplinas e das atividades previstas pelas escolas, agora em formato online. Os temas são definidos consoante as faixas etárias e o nível de formação dos destinatários.

“Decide por ti: escolhe a UAlg”

Para colmatar a não realização de mostras de ensino e de visitas às escolas, devido ao estado de emergência para conter a disseminação da doença COVID-19, a Universidade do Algarve disponibiliza uma nova modalidade da Equipa UAlg, intitulada “Decide por ti: escolhe a UAlg”, que consiste na realização de várias sessões de esclarecimento sobre a oferta formativa da Instituição, asseguradas pelo Gabinete de Comunicação e pelos Serviços Académicos da UAlg. Destas sessões destacam-se as palestras “9º ano e agora?”, que incide sobre as áreas de ensino, tipologia de cursos, saídas profissionais e empregabilidade. “Não stresses! Vem “estudar onde é bom viver”, palestra dividida por áreas de ensino da UAlg e de interesses dos estudantes, onde são abordadas questões relacionadas com formas de ingresso no ensino superior, propinas, alojamento e bolsas, mobilidade, atividades desportivas, culturais e de lazer. “Acesso ao ensino superior: tudo o que precisas de saber”, vocacionada para o esclarecimento das várias formas de acesso ao ensino superior.

Mais informações sobre palestras e inscrições https://www.ualg.pt/equipa-ualg-palestras