Equipa de investigadores da Universidade do Algarve vence concurso “Born From Knowledge – Ideas”

Uma equipa de investigadores do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde (CINTESIS), em representação da Universidade do Algarve, acaba de vencer, na categoria de Saúde e Bem-Estar, o concurso “Born From Knowledge – Ideas”, promovido pela Agência Nacional de Inovação (ANI).

O BfK Ideas é um concurso que reúne as melhores ideias de negócio “nascidas do conhecimento” científico e/ou tecnológico. Com uma edição anual, esta iniciativa visa divulgar e distinguir as ideias de negócio provenientes de Instituições de Ensino Superior portuguesas, incentivando e apoiando o trabalho desenvolvido por estas Instituições e pelos seus Gabinetes de Transferência de Tecnologia.

O grupo de investigadores do CINTESIS, liderado por Ana Teresa Maia e Joana Xavier, venceu a final do concurso com a ideia de patente do produto “expressPIK”, um teste que permitirá identificar nas mulheres com cancro de mama em estádio avançado aquelas a quem poderá ser oferecida uma terapia inovadora e revolucionária aprovada no ano passado.

O teste permitirá, assim, identificar quais as mulheres que possuem determinada mutação genética e às quais poderá ser aplicada uma terapia mais personalizada e direcionada ao “alvo”. Para Ana Teresa Maia, vencedora do prémio, esta tecnologia permite “assinar a personalização de uma terapia”.

O reconhecimento, por sua vez, representa uma “oportunidade de aprender a desenvolver a vertente do negócio e da transferência de tecnologia, algo a que os cientistas estão pouco habituados”. A equipa da Universidade do Algarve terá agora acesso direto ao “BfK Rise” – um programa de aceleração de Ciência e Tecnologia que visa a transformação do potencial de negócio da ideia apresentada num produto e/ou serviço.