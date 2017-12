Equipa da ARS recebe prémio

Publicado em 07 Dezembro 2017 por RUA

A equipa da Unidade de Compras e Logística da ARS Algarve, que assegura a gestão de stocks e o aprovisionamento de bens e serviços para os Cuidados de Saúde Primários da região, foi distinguida com o Prémio Mais Rápido@Catalogo no âmbito do «IV Seminário de Compras Públicas na Saúde – Novo Código de Contratos Públicos», promovido pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), a 5 de dezembro de 2017, em Lisboa.

Este prémio «simbólico de reconhecimento pelo empenho e colaboração» no Serviço Nacional de Saúde, foi atribuído à ARS Algarve sendo a única administração regional de saúde a ser distinguida nesta edição.

A SPMS como central de compras da saúde desafiou as suas instituições a enviarem as suas estimativas de compra de bens e serviços para o ano de 2018, através da plataforma destinada, a ComprasnaSaúde, atribuindo, em função da tipologia de procedimento, um prazo limite.

O término de entrega das propostas ocorreu na sua maioria no dia 7 de julho de 2017, tendo a ARS Algarve cumprido o prazo estipulado, submetendo as suas propostas de estimativas em tempo e enviando todos os documentos que as compõem. Este cumprimento de prazo valeu à ARS Algarve a menção de Prémio Mais Rápido@Catalogo.

Os outros premiados foram: