Engenharias e tecnologias” da Universidade do Algarve dão-se a conhecer no Next.mov em Portimão

A Universidade do Algarve vai participar no Next.mov – Smart Region Summit Algarve, que se realiza nos dias 18 e 19 de maio, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. O evento, organizado pela AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, tem como objetivo aprofundar o debate sobre a Mobilidade e a Transformação Digital ao serviço de novos modelos de governação orientados para regiões inteligentes.

A participação da Academia algarvia permitirá, sobretudo, aprofundar a relação da UAlg com a comunidade, dando a conhecer a sua oferta formativa, especialmente na área das engenharias e tecnologias, e algumas das suas competências nestes domínios ao nível da investigação científica, da transferência de tecnologia e empreendedorismo.

Aos visitantes ser-lhes-á oferecida não só a possibilidade de conhecer alguns projetos de tecnologia sustentável e sistemas inteligentes desenvolvidos no Departamento de Engenharia Eletrónica e Informática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UAlg, mas também a oportunidade de interagir com os mesmos. Por exemplo, será possível contactar com redes sensoriais sem fios e sistemas inteligentes, que ilustrarão o funcionamento destas redes para aquisição em tempo real de dados climáticos, e a utilização de sistemas inteligentes para climatização de edifícios. Através do manequim “Mariza”, que simula a postura humana e analisa a influência de ambientes acusticamente não uniformes no nosso sistema de audição, o visitante também poderá perceber como é possível avaliar o nível de conforto acústico, a clareza da voz, entre outros, em ambientes ocupados. Mas há mais, uma língua eletrónica e circuitos flexíveis, bem como as suas aplicações biomédicas, entre outros.

O CRIA – Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia da UAlg também se fará representar, juntamente com várias spin-offs com ligações à Universidade, que operam nas áreas das engenharias e novas tecnologias, como a X4DEV, Sandworx, Easysensing, Reprapalgarve, UNKN e a Smonitor Tech.

Refira-se que o CRIA é uma estrutura da Universidade do Algarve destinada a promover relações entre as unidades de investigação e desenvolvimento e/ou os investigadores da UAlg e as empresas, apoiando ainda a constituição de novas empresas, entre outras áreas de atuação.

O evento está aberto ao público das 9h30 às 19h00. Além do espaço expositivo, conta ainda com um vasto leque de conferências, que incentivam a troca de ideias entre a indústria da inovação e os responsáveis pela governação de regiões.