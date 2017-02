Encontro Regional do Diálogo Estruturado com inscrições abertas

Publicado em 01 Fevereiro 2017 por RUA

No dia 15 de Fevereiro, realiza-se o “Encontro Regional do Diálogo Estruturado no Algarve”. O Encontro tem lugar na Direção Regional do IPDJ em Faro, das 10h00 às 17h00.

A iniciativa tem como público alvo: jovens, educadores, docentes, técnicos e associações de juventude, organizações, municípios, entidades e decisores da região do Algarve

O Diálogo Estruturado é um processo de consulta que pretende que os/as jovens continuem envolvidos/as num processo europeu, estruturado e com consequências diretas para ação e decisões políticas europeia em matéria de juventude.

No Algarve, este processo foi iniciado através de 3 consultas locais, em cooperação intermunicipal, com grupos de jovens e com técnicos e associações de juventude.

Neste seguimento, o Encontro Regional do Diálogo Estruturado no Algarve tem como objetivo que os/as Jovens Algarvios/as, organizações de juventude, municípios, entidades da região, e o Conselho Nacional de Juventude, possam partilhar as suas propostas, desafios e considerações em diferentes áreas da vida pública, participando na continuidade do Diálogo Estruturado e desenvolvendo propostas de ação mais adaptadas às reais necessidades e interesses da nossa região.

A participação no “Encontro Regional do Diálogo Estruturado no Algarve”. está sujeita a inscrição até ao dia 07 de Fevereiro.

Inscrições aqui