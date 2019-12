«Encontro pelo Planeta» reúne cerca de 600 alunos do Secundário na Universidade do Algarve

Publicado em 13 Dezembro 2019 por RUA FM

A Universidade do Algarve acolhe, na próxima segunda-feira, dia 16 de dezembro, um «Encontro pelo Planeta». Inserido nas comemorações do 40º aniversário da UAlg, o Encontro conta com a participação de cerca de 600 alunos, 30 turmas, 50 professores e 12 escolas secundárias do Algarve, que irão reunir-se, às 10h00, no Grande Auditório do Campus de Gambelas.

Coordenado pelo Centro de Ciência Viva de Lagos, no âmbito do projeto EcoScience, o “Encontro Pelo Planeta” resulta de um desafio lançado a alunos e professores do Ensino Secundário, para apresentarem projetos e ideias que contribuam para a preservação e sustentabilidade do Ambiente.

EcoScience é um projeto financiado pelo Orçamento Participativo de Portugal 2017 que tem por objetivos promover a consciência para a Sustentabilidade, Preservação e Conservação do Meio Ambiente e sensibilizar para a preservação do Património Natural e Cultural na região do Algarve. É coordenado pelo Centro de Ciência Viva de Lagos, e tem como parceiros o Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) da Universidade do Algarve, o Centro Ciência Viva de Faro e Tavira, associados à UAlg, e a Associação A Rocha.

Programa completo aqui