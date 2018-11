Encontro Internacional de Arte e Comunidade em Faro

Publicado em 12 Novembro 2018 por RUA

Entre 12 e 15 de Novembro o MEXE – Encontro Internacional de Arte e Comunidade chega a Faro. Ao longo de três dias, o Teatro das Figuras vai assumir-se como um espaço de reflexão em torno de memórias, identidades e sentimentos de pertença, através da construção de dois espectáculos inéditos com a população da cidade. O desafio será a criação de dois momentos que, cruzando a performance e música, pensem a cidadania e as pertinências de dia-a-dia dos habitantes da Faro. Haverá ainda espaço para uma conversa sobre a urgência de a arte se relacionar de forma directa com organização social de hoje.

Orientada por Edith Scher, a primeira das oficinas versará sobre as práticas de teatro comunitário que a mesma tem vindo a desenvolver na Argentina há mais de 35 anos. Um teatro de vizinhos para vizinhos, com forte componente territorial, que integrará elementos de todas as idades, trabalhando a memória e a celebração. Durante os dias da oficina serão trabalhadas técnicas de atuação, dinâmicas de comunicação com vizinhos, dramaturgia. O trabalho resultará numa apresentação pública a ter lugar no dia 13 de Novembro, às 16h00, feita com base no trabalho de recolha e adaptação realizado no processo de criação.

Josep Borrás, o segundo artista convidado, propõe a criação de um espetáculo musical com bolas de basquete, que explore as habilidades e os interesses dos participantes, as suas concepções sobre a realidade e opiniões face à comunidade em que habitam. A apresentação pública do trabalho acontece às 21h30 de dia 15 de Novembro.

O programa para esta extensão MEXE em Faro, encerra com uma conversa entre Hugo Cruz, diretor artístico do festival, e Edith Scher sob o tema Práticas Artísticas Comunitárias em diálogo

Programa

Teatro Comunitário: a arte como direito da comunidade, por Edith Scher (ARG)

Oficina: 10, 11 e 12 de Novembro

Apresentação: 13 de Novembro, 16h00

Preço: €5

Práticas Artísticas Comunitárias em diálogo

Conversa com Hugo Cruz (PT) e Edith Scher (ARG)

14 de Novembro, 21h00

Acesso Livre

“Basket Beat”, por Josep Borrás (ESP)

Oficina: 12, 13 e 14 de Novembro

Apresentação: 15 de Novembro, 21h30

Preço: €5