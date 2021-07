Empresa algarvia Proinvest passa a aceitar pagamentos em criptomoedas

Publicado em 01 Julho 2021 por RUA FM

A empresa algarvia Proinvest passou a aceitar criptomoedas, nomeadamente Bitcoin e Ethereum, como pagamento de comissões de mediação na aquisição de empresas, entre outros serviços que a empresa dispõe.

«Para nós é um passo importante, dado que já fomos questionados por alguns clientes se aceitávamos essa forma de pagamento. A Proinvest está naturalmente sempre interessada em satisfazer os seus parceiros e como tal, decidimos ser pioneiros no nosso setor em Portugal e dar este importante passo. Acreditamos que em seguida mais empresas irão seguir este caminho», afirma Ricardo Mariano, diretor executivo do Grupo Timing, do qual faz parte a empresa.

A Proinvest dedica-se «a comprar e vender empresas, bem como a prestar apoio na mediação e avaliação de negócios, tanto de aquisição como de trespasse ou cedência de exploração. Atua nos mais variados setores, tais como hotelaria, agricultura, restauração, entre outros».