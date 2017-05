Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra e Diogo Piçarra no Festival do Crato

Publicado em 10 Maio 2017 por RUA

O Festival do Crato, que vai decorrer na histórica vila alentejana de 23 a 26 de Agosto sendo o dia 21 de Agosto dedicado à habitual Recepção ao Campista.e o dia 22 de Agosto – mais uma novidade na edição deste ano – como dia extra, acaba de anunciar mais dois nomes:

Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra preparam-se para trazer um verdadeiro circo cigano ao palco do Festival. O conhecido realizador de cinema e músico sérvio e a sua No Smoking Orchestra prometem incendiar o público ávido de festa com passagem pelas bandas-sonoras de filmes como Gato Preto, Gato Branco, A Vida é um Milagre ou Underground.

Diogo Piçarra vem apresentar “do=s”, o segundo álbum de originais, num novo espectáculo com uma forte componente visual que se espera emocionante e de enorme partilha com o seu público. Para além dos temas do novo disco, está a assegurada a passagem pelos êxitos que têm marcado a sua carreira: ‘Tu e Eu’, ‘Dialeto’, ‘Verdadeiro’, ‘Entre as Estrelas’, ‘Wall of Love’, num concerto energético e arrebatador que lhe garante já uma fiel legião de seguidores.

Estas são as novas confirmações no cartaz do Festival do Crato 2017, que se juntam ao britânico JOHN NEWMAN e ao brasileiro SEU JORGE, já anunciados.

Depois do sucesso da edição de 2016, que esgotou por completo a capacidade do recinto nos 4 dias do evento, o Festival do Crato volta a apostar num cartaz que integra alguns dos melhores projectos da música nacional e internacional, a Feira de Artesanato e Gastronomia, zona de acampamento, palco After-Hours e muita animação!