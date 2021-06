Em São Brás de Alportel, o Dia de Portugal comemora-se com uma viagem musica: de Portugal para o Mundo

Publicado em 09 Junho 2021 por RUA FM

Em São Brás de Alportel, o Dia de Portugal, Dia de Camões e das Comunidades Portuguesas, dia 10 de junho, vai ser assinalado com as cerimónias protocolares e com o concerto em formato online “Uma viagem de Portugal para o Mundo”.

A cerimónia protocolar está marcada para as 10h00, nos espaços exteriores dos Paços do Concelho, onde o Hastear da Bandeira será assegurado pelo Corpo de Bombeiros de São Brás de Alportel, acompanhado pela interpretação do Hino Nacional pela Banda Filarmónica de São Brás de Alportel que com esta atuação assinala os 18 anos da funcação da ACREMS – Associação Cultural Recreativa Escola de Música Sambrazense e o 14.º aniversário da primeira atuação da Banda Filarmónica.

Pela noite, São Brás de Alportel convida a uma Viagem “de Portugal para o Mundo”.

Para celebrar esta efeméride, e à semelhança do que ocorreu em 2020, o Município promove um espetáculo online em virtude das restrições decorrentes do contexto pandémico. Iniciativas para as quais o Município tem convidado artistas são-brasenses a preparar atuações especiais como a que está marcada para esta quarta-feira.

Jorge Alves e Mariline Martins, elementos do Duo Kasal prepararam “Uma viagem de Portugal para o Mundo” ao som do violino e do acordeão.

O concerto será transmitido nas páginas do município no Facebook e no Youtube do Município e no Meo Kanal 205 250, a partir das 21h30.