Em Portimão Março é Jovem e ‘100% Covid Free’

Publicado em 25 Fevereiro 2021 por RUA FM

Após o cancelamento à última hora da edição de 2020, devido à Covid-19, o Março Jovem está de volta a Portimão para 31 dias intensos, envolvendo a juventude portimonense e as entidades parceiras locais num programa virtual recheado de motivos de interesse e inúmeras propostas, em áreas tão importantes como a solidariedade social, o empreendedorismo, a prevenção, o desporto, a formação, a cultura e a saúde.

A edição deste ano do Março Jovem foi adaptada pelo Município de Portimão à realidade do atual contexto pandémico, visando o cumprimento do dever de recolhimento domiciliário, mas nem por isso deixa de haver inúmeras atividades diárias, o que atesta o dinamismo e a criatividade do movimento associativo local e das outras forças vivas do concelho empenhadas na rica programação.

As linhas mestras desta aposta podem ser conhecidas logo no dia 1 de março através do vídeo de abertura oficial do Março Jovem 2021, disponível a partir das 16h00 nas páginas oficiais de Facebook e Instagram do Município de Portimão.

Esta vai ser igualmente a data de arranque para o desafio digital do Museu de Portimão “A Voz dos Avós”, que de 1 a 31 de março pretende diminuir a distância entre avós e netos, resgatando as memórias dos mais idosos. A ideia é que cada participante crie um vídeo no telemóvel, com um máximo de 3 minutos, que reflita as memórias e conhecimentos partilhados pelos avós, seja contando histórias do seu passado, seja mostrando fotografias antigas ou explicando um saber, como plantar uma flor, fazer crochet, cozinhar fatias douradas, construir carrinhos de lata, fazer óculos de cascas de laranja, ou outras coisas engraçadas.

O envio dos vídeos deve ser feito para o email museu@cm-portimao.pt via Wetransfer (www.wetransfer.com), estando disponível o telefone 282 405 232 para esclarecimentos adicionais. De 1 a 31 de março, os vídeos recebidos estarão on-line no Youtube do Município de Portimão, e através das redes sociais oficiais no Facebook e no Instagram.

Também durante todo o mês, os alunos do Ensino Secundário podem enviar sugestões livres ao concurso “Proteção Civil, os Agentes e os Riscos”, sob a forma de desenho, pintura, escultura, fotografia ou outro suporte.

Neste caso, os jovens são convidados a expressar como encaram a proteção civil, sendo divulgado no mês de abril o trabalho vencedor. Informações complementares devem ser solicitadas para o telefone 282 470 734 ou para o email protecao.civil@cm-portimao.pt, endereço a utilizar no que toca ao envio das propostas.

Empreendedorismo na ordem do dia

A StartUp Portimão, incubadora de empresas do Município, marcará presença com algumas ações, disponibilizando no seu Instagram oficial ‘lives’ com jovens empreendedores nos dias 2, 9, 16, 23 e 30 março, sempre às 18h00, além da visita virtual em direto às suas instalações, localizadas no Autódromo Internacional do Algarve, que será proporcionada a partir das 15h00 do dia 12, com apresentação dos serviços e dos empreendedores incubados. As inscrições devem ser feitas para o email geral@startupportimao.pt

Ainda nesta vertente, merece referência a apresentação do livro “StartIUPI – Fazer coisas”, marcada para as 10h00 de 17 de março, onde se aborda a metodologia StartIUPI, baseada no desenvolvimento das sete competências do empreendedor e no incentivo à ação e à concretização de projetos. A moderação estará a cargo de Teresa Preto e dos autores da obra, Luís Matos Martins e Fernando Mendes, devendo as inscrições e o pedido de mais informações ser feitos pelo email anteriormente indicado.

Consciencialização social

De regresso aos eventos agendados para os primeiros dias, ganha evidência a 3 de março o workshop “Atelier de Reciclagem – Uma bolsa para as nossas máscaras”, com Cristina Honório, animadora do GRATO – Grupo de Apoio aos Toxicodependentes, entidade que organiza esta ação, na qual se ensina a fazer uma bolsa para guardar as máscaras em segurança, reutilizando matérias-primas existentes em casa. A iniciativa começa às 11h00 e pode ser acedida em meet.google.com/foi-ymmc-iuj

Às 10h30 do dia 5 de março arranca a sessão online “Ética e Valores no Desporto”, dirigida a alunos do 3º Ciclo e do Ensino Secundário, com limite de 300 participantes. Trata-se de uma promoção da Direção Regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), com inscrições feitas nos emails faro@ipdj.pt ou juventude@cm-portimao.pt.

Para as 18h00 do dia seguinte foi marcada uma visita virtual ao armazém do Banco Alimentar contra a Fome do Algarve localizado em Portimão, possibilitando aos jovens ficar a conhecer melhor o trabalho da instituição, aberta a novos voluntários.

Nos dias 10, 17, 24 e 31 de março, sempre a partir das 15h00, tem lugar uma ação sobre prevenção primária nas escolas, a cargo do doutor Luís Norte, coordenador da equipa de intervenção direta do GRATO e psicólogo clínico. Direcionada aos comportamentos aditivos, a iniciativa pretende sensibilizar para os problemas que advêm de comportamentos de risco com substâncias alteradoras de humor, de forma a que os jovens digam ‘NÃO’ às drogas.

Cada dia será destinado a um grupo específico, com o seguinte calendário: dia 10 – 12 aos 15 anos (os interessados devem aceder na ocasião a meet.google.com/qdv-hzmw-ffi); dia 17 – 16 aos 25 anos (meet.google.com/nfr-ruaf-iyv); dia 24 – professores (meet.google.com/hsw-jcye-xvb); dia 31 – associações de pais (meet.google.com/mjs-jznw-mnt). Informações complementares podem ser solicitadas pelo email gratosociologia.sandrasimoes@gmail.com.

Para todos os gostos

Nos dias 12, 19 e 26 (18h00 às 20h00) e 13 e 20 de março (10h00 às 12h00) realiza-se o workshop online “VideoLab – Iniciação ao Vídeo”, que facultará noções básicas na área do audiovisual.

Este workshop requer conhecimentos mínimos de informática e meios digitais, e será dividido em parte teórica com o formador online e parte prática desenvolvida pelos inscritos em modo ‘offline’, sendo que todos os exercícios serão analisados pelo facilitador e participantes. Limitada a 12 participantes, a ação é organizada pelo IPDJ, devendo as inscrições ser feitas pelos emails faro@ipdj.pt ou juventude@cm-portimao.pt

A música pauta o programa do dia 13, com o espetáculo “Acústico D’Aço”, que pode ser visto a partir das 21h00 em https://www.facebook.com/portimaomunicipio. Nesta atuação, os Giletes D’Aço apresentam as suas músicas traduzidas de forma literal para algarvio.

Nos dias 15 e 22 de março (10h30), decorre o workshop on-line “Onde deixei os meus óculos”, por Margarida Ferreira, que se debruçará sobre o que é a demência e a doença de Alzheimer, como se manifesta, suas causas e tratamento.

Margarida é psicóloga do Núcleo do Algarve da Alzheimer Portugal, entidade que organiza esta ação, destinada a jovens entre os 13 e os 18 anos, que podem solicitar mais informações pelo email margarida.ferreira@alzheimerportugal.org.

Componente indissociável do Março Jovem 2021, o programa das sessões online oferece até final do mês propostas para todos os gostos e áreas de interesse, a começar pelo dia 16 (10h30, 11h30, 14h30 e 15h30). O tema vai ser “Namorar com Fair Play”, sob organização do IPDJ, e o público-alvo são os alunos do 3º Ciclo e do Secundário, que se devem inscrever em faro@ipdj.pt ou juventude@cm-portimao.pt.

Pelas 17h00 do dia 20, a Juventude Socialista de Portimão propõe a sessão online “A importância das Eleições Autárquicas e da Representatividade Local”, que terá transmissão em direto na página oficial de Facebook daquela estrutura partidária, a quem podem ser pedidas mais informações pelo email jsocialistaportimao@gmail.com.

No que toca às sessões online, há muitas mais propostas como os temas “Navegas em Segurança? Privacidade Online” (dia 23, às 14h30 e 16h30) e “Navegas em Segurança? Cyberbulling e Discurso de Ódio” (30 de março, às 14h30 e 16h30), ambas promovidas pelo IPDJ e dirigidas a estudantes do 3º Ciclo e do Ensino Secundário.

Crescer com saúde

Outra das principais iniciativas desta vasta programação decorrerá no dia 18 de março (16h00), na forma da webinar “A saúde dos jovens em tempos de pandemia: alimentação, novas tecnologias e outras preocupações”, a cargo da psicóloga clínica Rosário Carmona e da nutricionista Inês Sequeira. As especialistas aprofundarão temas que têm suscitado alguma preocupação tanto nos jovens, como nos profissionais de saúde mental, encarregados de educação e população em geral.

Este webinar é gratuito, embora tenha inscrição prévia pelo email juventude@cm-portimao.pt, e visa promover a compreensão no que diz respeito a aspetos das vivências atuais que, por força da atual situação, sofreram profundas mudanças nos nossos estilos de vida, tais como a utilização diária das novas tecnologias, a nutrição e outros assuntos. Destina-se a alunos do ensino secundário, encarregados de educação e agentes educativos, podendo ser seguido na plataforma TEAMS.

Ainda na área da saúde, será publicado no dia 20 de março (18h00) o vídeo “O VIH”, por iniciativa do MAPS – Movimento de Apoio à Problemática da Sida, no qual se aborda um dos principais flagelos sociais das últimas décadas do século XX.

No campo social, destaca-se a recolha de alimentos (leite, fruta, pão, cereais, café, chá, sumos, chocolate em pó, bolachas, compotas, tostas, bolos e frutos secos, entre outros) que acontecerá entre os dias 29 e 31, destinada à confeção do Lanche Take-away Solidário com que serão presenteados os beneficiários da Associação para o Planeamento da Família – Projeto Rio.

O local de entrega de bens alimentares naqueles dias é o Centro DUAL Portimão, situado na Rua Jaime Palhinha, Edifício Portimar, aonde os dadores se devem dirigir entre as 10h00 e as 17h00.

Propostas para melhorar Portimão

Um dos momentos mais marcantes desta edição é a Assembleia Digital Março Jovem Mypolis, que tem lugar a partir das 15h30 do dia 29, durante a qual serão analisadas as propostas submetidas até 25 de março, sob o tema “Ativar a Juventude Portimonense”. Para o efeito, todas as associações de estudantes são convidadas a contribuir no sentido de ajudar os alunos a construir as suas propostas, que ficarão disponíveis na plataforma TEAMS da comunidade Mypolis Portimão.

Divertido exercício de cidadania ativa, a assembleia pretende estimular o diálogo e a partilha de soluções para melhorar Portimão, em vertentes tão distintas como a ação social, a economia, o ambiente e sustentabilidade, a educação e ciência, a cultura, o desporto, a mobilidade, a justiça, as relações internacionais e defesa, a habitação, a saúde, o território e planeamento urbano e o sistema político.

Para além da presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, e da vereadora com o pelouro da Juventude, Teresa Mendes, poderão tomar parte nesta assembleia, organizada pelo Associação Discursos Paralelo – Mypolis, os jovens estudantes do 3º Ciclo, Ensino Secundário e Ensino Superior, que se deverão inscrever pelo email cristian.briceag@mypolis.eu até 28 de março.

Mas muitas mais sugestões compõem a agenda do Março Jovem 2021, entre sessões de yoga e ginástica de manutenção, dicas de alimentação saudável, orientação profissional, voluntariado, diversas expressões artísticas, finanças e economia, ensino, empreendedorismo juvenil, informática, etc., e que deverão ser conferidas no programa oficial a partir de 1 de março, na página da Internet Viva Portimão, em www.vivaportimao.pt.

Quanto às iniciativas online, podem ser acompanhadas a par e passo nos seguintes canais da Internet:

https://www.facebook.com/portimaomunicipio

https://www.instagram.com/portimaooficial

https://www.facebook.com/JuventudePortimao

https://www.instagram.com/geracaoxxiportimao