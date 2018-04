Em maio Portimão recebe a elite mundial da Ginástica Rítmica

Publicado em 04 Abril 2018 por RUA

Em Maio Portimão volta a ser a capital internacional da Ginástica Rítmica. A cidade prepara-se para receber uma etapa do circuito mundial de Taças do Mundo de Ginástica Rítmica, numa organização da Federação de Ginástica de Portugal, da Câmara Municipal de Portimão e da Associação Turismo de Portimão. A competição terá lugar entre os dias 11 e 13 de Maio, no Portimão Arena.

Reforçando a ligação histórica entre o município e o evento, este ano as entradas na Taça do Mundo de Ginástica Rítmica de Portimão – Jogos Santa Casa, serão gratuitas. Um investimento assegurado pela Câmara Municipal de Portimão e justificado pela proximidade do município a esta disciplina Olímpica e, de uma forma geral, ao desporto. Em 2019 Portimão será Cidade Europeia do Desporto.

Na edição de 2018 da Taça do Mundo de Ginástica Rítmica de Portimão – Jogos Santa Casa, são esperados mais de três centenas de participantes, em representação de 34 países, com 56 ginastas individuais e 14 conjuntos, num total de 140 ginastas em competição. Números ainda provisórios mas que deixam antever um forte crescimento face à edição de 2017 que contou com a participação de 42 ginastas em representação de 12 países. Recordamos que este foi o ano do regresso da etapa portuguesa da Taça do Mundo de Ginástica Rítmica ao município, depois de um interregno de vários anos. Aquela que já foi apelidada da melhor Taça do Mundo do circuito, pela excelente organização, logística e infraestruturas, volta, assim, a lutar pela conquista do seu antigo estatuto.

Em meados de abril serão confirmados os nomes das ginastas que irão competir em Portimão, no entanto, num ano que será marcado por uma forte participação e pela presença da elite mundial da disciplina, destacamos desde já as maiores delegações em competição, designadamente a Rússia, Bielorrússia, Azerbaijão e Uzbequistão.

TIP inaugura mês de Ginástica Rítmica em Portimão

O Torneio Internacional de Portimão de Ginástica Rítmica, como habitualmente, antecede a realização da Taça do Mundo oferecendo uma oportunidade às ginastas mais jovens de competirem na mesma arena que a elite da ginástica rítmica mundial. Aquela que é a prova mais antiga do calendário nacional de competições, conta este ano a sua XXVII edição, terá lugar entre 4 e 6 de maio e irá receber este ano 45 ginastas juniores e 11 seniores, com destaque para a presença de países como a Itália e a Rússia.

História – A ligação do município à Ginástica Rítmica

Com a participação de seis países e de apenas 20 ginastas, nascia em 1987 o Torneio Internacional de Portimão. Ao longo de 25 anos aquela que é a mais antiga prova internacional de ginástica em Portugal tornou-se uma referência no circuito internacional da disciplina. O sucesso e o prestígio alcançado pelo TIP contribuíram para que Portimão recebesse, a partir de 2006, uma das Taças do Mundo do circuito internacional de GR. A Taça do Mundo de Ginástica Rítmica de Portimão firmou em definitivo a ligação do município àquela que é uma das mais belas disciplinas de ginástica. A sua primeira edição serviu igualmente de pano de fundo à inauguração do Portimão Arena.

Entre 2006 e 2011, em simultâneo com o TIP, realizaram-se seis Taças do Mundo de Ginástica Rítmica em Portimão. A cidade recebeu as melhores ginastas da modalidade das quais se destacam a campeã olímpica, mundial e europeia Alina Kabaeva e Evguenya Kanaeva, (que estará presente este ano no TIP como juiz) a campeã do mundo Anna Bessonova, a ginasta favorita do público de Portimão, Alya Yussupova, Melitina Staniouta, Almudena Cid, e outras tantas que fizeram as delícias dos presentes.