Em Faro e Olhão, a Rota do Petisco é já um sucesso

Publicado em 27 Junho 2017 por RUA

As Terras da Ria entraram na Rota do Petisco com o pé direito. Nas primeiras duas semanas de Rota foram servidas mais de 5000 rotas nos 34 estabelecimentos aderentes em Faro e Olhão. Uma estreia de sucesso nesta maratona gastronómica.

Mas ainda há muito por petiscar. Até 9 de Julho, os mais irresistíveis manjares das Terras da Ria estão ao seu dispor e uma coisa é garantida: bons e deliciosos momentos para mais tarde recordar. Nas semanas que faltam, a Rota das Terras da Ria vai encher-se de música. Já na próxima quarta-feira, dia 28 de Junho, o grupo Fados de Coimbra trazem ao sul as vozes da cidade dos estudantes. E a dose repete-se a 6 de Julho. Na última sexta-feira de Rota, dia 7 de Julho, os Trovas Campestres vão fazer com que o petisco fique ainda mais apetecível ao som música tradicional portuguesa.

O guia para esta odisseia pelos sabores do Sotavento Algarvio é o Passaporte da Rota, o qual pode ser adquirido em qualquer um dos estabelecimentos aderentes ou nos Postos de Informação da Rota. Além de todas as informações sobre os restaurantes e pastelarias de Faro e Olhão que participam da iniciativa e os respectivos menus, o Passaporte também oferece inúmeras vantagens aos petiscadores. Por cada petisco consumido, um carimbo. Ao coleccionar 12 carimbos diferentes e ao validar o Passaporte num dos Postos de Informação da Rota, o petiscador recebe um brinde, entre bilhetes para o Museu Regional do Algarve ou o Museu Municipal de Faro, cursos de canoagem, vela ou windsurf no Centro Náutico da Praia de Faro, ou vouchers para o Festival do Marisco de Olhão. Além disso, fica automaticamente habilitado a um dos prémios da Rota, os quais serão sorteados no final da temporada da Rota do Petisco (Outubro): visitas a adegas com provas de vinho, experiências de balão de ar quente ou de vela, passeios de barco, tratamentos de estética, estadias em hóteis, e muito mais.

Como ficar de fora da Rota? Se está em Faro ou Olhão, não deixe escapar esta oportunidade de descobrir ou redescobrir lugares e sabores mesmo ao pé de casa. Se é de fora, eis 34 boas razões para visitar estas duas cidades que partilham a paisagem única da Ria Formosa ao mesmo tempo que faz o gosto ao paladar.

A Rota do Petisco é uma iniciativa da Associação Teia D’Impulsos e com o patrocínio oficial da Sagres. A edição Terras da Ria conta igualmente com o apoio dos municípios de Faro e Olhão.