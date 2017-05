Em 2017, Faro e Olhão também petiscam

Publicado em 30 Maio 2017 por RUA

É a grande novidade da Rota do Petisco 2017: o Petisco chegou às Terras da Ria. De 2 de Junho a 9 de Julho, Faro e Olhão acolhem esta iniciativa que já aguçou o paladar a tantos amantes da boa comida no Barlavento.

Depois de Lagos, Aljezur e Vila do Bispo (onde se prolonga até 11 de Junho), a Rota segue para Este com 34 boas razões para percorrer as ruas de Faro e Olhão com o apetite bem desperto e a diversão no horizonte. É este o número de restaurantes e pastelarias que aderiram à primeira edição da Rota Terras da Ria e que já estão a preparar tudo para receber os petiscadores mais exigentes.

O conceito é simples: petisque aqui e acolá por um preço módico. Os estabelecimentos aderentes oferecem uma ementa especial ao preço de 3€ o “Petisco” (petisco + bebida) e 2€ o “Doce Regional” (sobremesa + bebida) a quem apresentar o Passaporte da Rota do Petisco para ser carimbado. O Passaporte tem o preço de 1€ e pode ser adquirido nos estabelecimentos aderentes ou num dos Postos de Informação da Rota do Petisco: Postos de Turismo de Faro e de Olhão, Centro Náutico da Ilha de Faro e Museu Municipal de Olhão. O valor pago na aquisição do Passaporte reverte integralmente para o apoio dos 12 projectos sociais apoiados pela Rota Solidária.

Com o Passaporte da Rota do Petisco dá, mas também recebe. Ao angariar pelo menos 12 carimbos recebe automaticamente um brinde e fica habilitado a um dos Prémios da Rota do Petisco. E há ainda mais ofertas e descontos a descobrir!

Portanto, a questão que se coloca é só uma: vai mesmo ficar em casa no próximo mês? Na verdade, o sofá vai ter de esperar, pois não há como resistir a essa tradição tão portuguesa que é o Petisco. Leve os seus amigos e passe um bom momento entre pratos.

A Rota do Petisco é uma iniciativa da Associação Teia D’Impulsos e com o patrocínio oficial da Sagres. A edição Terras da Ria conta igualmente com o apoio das Câmaras Municipais de Faro e de Olhão.

Se quiser saber mais, consulte o website da Rota do Petisco ou envie-nos as suas dúvidas através do email rotadopetisco@gmail.com.