Elisa Rodrigues edita “As Blue As Red”

Publicado em 02 Maio 2018 por RUA

Elisa Rodrigues edita esta sexta-feira, dia 4 de Maio, “As Blue As Red”, o aguardado primeiro álbum de originais. “In And Around You” é o primeiro single e encontra-se a passar nas rádios nacionais desde Fevereiro. O disco foi produzido por Luísa Sobral e é uma edição da Sons em Trânsito, com distribuição da Universal Music.

“As Blue As Red” apresenta 11 canções, das quais 10 originais assinadas por Elisa Rodrigues, Pedro da Silva Martins, Luísa Sobral e Joana Espadinha, e uma versão de “If You Could Read My Mind”, de Gordon Lightfoot. Consulte abaixo a tracklist completa.

Elisa Rodrigues gosta de desafios. Chega a este momento da sua carreira após abraçar, em 2011, com o seu talento e identidade, patrimónios de artistas como Bill Withers, Arthur Hamilton, dos Beach Boys, Police ou Nirvana, no álbum com Júlio Resende, “Heart Mouth Dialogues”. O meio artístico passou a associá-la ao jazz mas na voz de Elisa cabem várias músicas e o vocalista dos These New Puritans percebeu-o bem, quando, em 2013, a descobre e convida a colaborar no disco da banda “Field Of Reeds” e na subsequente digressão de apresentação, que a levou a pisar alguns dos maiores palcos mundiais, entre os quais o Barbican Centre e o Hollywood Bowl.

Chegou o momento de conhecermos Elisa Rodrigues em nome próprio. O disco de originais que o jazz nacional mais aguardava é, finalmente, editado esta semana. Para irmos ouvindo e descobrindo, até ao concerto de apresentação no dia 24 de Maio, no Capitólio, em Lisboa.