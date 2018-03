Eliminatória regional do Algarve selecionou três semifinalistas para o Famelab Portugal 2018

Publicado em 02 Março 2018 por RUA

Catarina Raposo e João Santos, alunos e investigadores da Universidade do Algarve, e João Batina, aluno da Universidade de Lisboa, foram os grandes vencedores da eliminatória regional do concurso Famelab Portugal 2018, que se realizou no dia 1 de março, na Universidade do Algarve.

Os selecionados vão participar na semifinal nacional, que decorrerá no dia 18 de março, no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa.

Os investigadores do Centro de Investigação em Biomedicina (CBMR) da UAlg, Catarina Raposo e João Santos, centraram as suas apresentações no cancro e nos problemas cardíacos, respetivamente.

Catarina Raposo, aluna de mestrado em Oncobiologia falou sobre “Os superpoderes do cancro”, sendo a mais votada pelo público, procurando perceber e mostrar quais são os mecanismos responsáveis pela resistência das células tumorais a fármacos quimioterapêuticos.

João Santos, doutorando em Mecanismos de Doença e Medicina Regenerativa, apresentou a comunicação “Coração, o motor do corpo humano”, estabelecendo uma comparação entre o funcionamento do sistema cardíaco humano e o funcionamento do motor de um automóvel.

Já João Batina, a frequentar o 3º ano do curso de Antropologia do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, centrou-se no tema “Um urso para uma galáxia far far away”, usando como exemplo, um ser vivo mínimo, mas “indestrutível”, que até já viajou para o espaço.

O vencedor da final nacional FameLab Portugal 2018 irá participar no Festival de Ciência de Cheltenham, no Reino Unido, em junho de 2018, onde irá concorrer nas finais internacionais do FameLab em conjunto com os outros vencedores internacionais.

Em Portugal, esta iniciativa é promovida pelo British Council e pela Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica (https://www.britishcouncil.pt/famelab). No Algarve, é uma parceria que contou com a participação dos Centros de Ciência Viva de Lagos, do Algarve e de Tavira e da Universidade do Algarve.

O FameLab é um concurso internacional de comunicação de ciência líder mundial, em que cada concorrente tem três minutos para demonstrar a sua capacidade de comunicar os temas científicos mais diversos, recorrendo sobretudo à palavra e ao gesto, sem a ajuda de suporte multimédia. Os concorrentes são julgados pelo conteúdo, clareza e carisma das suas apresentações.