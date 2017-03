Resultados eleitorais: Conselho Geral da Universidade do Algarve

Publicado em 02 Março 2017 por RUA

Realizou-se ontem, dia 1 de março, a votação para a eleição do membros internos do Conselho Geral da Universidade do Algarve (Corpo Eleitoral dos Professores e Investigadores, dos Estudantes e do Pessoal Não Docente. Os resultados provisórios já são conhecidos:

Corpo Eleitoral dos Professores e Investigadores

Subsistema Universitário:

Lista A | Votos 43 | Mandatos 2

Lista B | Votos 31 | Mandatos 1

Lista E | Votos 68 | Mandatos 3

Lista F | Votos 26 | Mandatos 1

Lista G | Votos 39 | Mandatos 2

Votos brancos: 7

Votos nulos: 0

Eleitores inscritos: 287

Votantes: 214

Subsistema Politécnico:

Lista C | Votos 76 | Mandatos 4

Lista D | Votos 84 | Mandatos 5

Votos brancos: 16

Votos nulos: 5

Eleitores inscritos: 235

Votantes: 181

Corpo Eleitoral dos Estudantes

Subsistema Universitário:

Lista A | Votos 170 | Mandatos 2

Lista C | Votos 87 | Mandatos 1

Votos brancos: 6

Votos nulos: 1

Eleitores inscritos: 3545

Votantes: 264

Subsistema Politécnico:

Lista B | Votos 65 | Mandatos 3

Votos brancos: 3

Votos nulos: 4

Eleitores inscritos: 3509

Votantes: 72

Corpo Eleitoral do Pessoal Não Docente

Lista A | Votos 219 | Mandatos 1

Lista B | Votos 64 | Mandatos 0

Lista C | Votos 67 | Mandatos 0

Votos brancos: 4

Votos nulos: 2

Eleitores inscritos: 466

Votantes: 356

Listas:

Subsistema Universitário

Lista A - Cabeça de Lista: Anabela Maria Lopes Romano:

Efetivos:

Anabela Maria Lopes Romano – FCT

Manuel Célio de Jesus da Conceição – FCHS

João Filipe de Jesus Marques – FE

Cristina Carvalho Veiga-Pires – FCT

Inês Maria Pombinho de Araújo – DCBM

Henrique Leonel Gomes – FCT

João Manuel Minhoto Marques – FCHS

Rui Manuel Farinha das Neves Guerra – FCT

Adriana Manuela de Mendonça Freire Nogueira – FCHS

Suplentes:

Maria Manuela Martins Guerreiro – FE

Isabel Maria Palma Antunes Cavaco – FCT

Diana Ferreira Rodelo – FCT

Desidério Luís Sares Batista – FCT

Bruno Filipe Figueiras Medronho – MeditBio

André Miguel Duarte Pacheco – CIMA

Helena Luísa Martins Quintas – FCHS

Maria Alexandra Anica Teodósio – FCT

Maria Ester Tavares Álvares Serrão – FCT

Lista B – Cabeça de Lista: Carina Infante do Carmo

Efetivos:

Carina Infante do Carmo – FCHS

Amílcar Manuel Marreiros Duarte – FCT

Rui Carlos de Maurício Marreiros – FCT

João Carlos Firmino Andrade de Carvalho – FCHS

Miguel Reimão Lopes da Costa – FCT

Ana Teresa da Conceição Figueira Martins – FCHS

José Carlos Vilhena Mesquita – FE

José Eduardo Marques Bragança – DCBM

José Luís Almaguer Argain – FCT

Suplentes:

Maria da Graça Costa Miguel – FCT

Ana Clara Simão Viegas dos Santos – FCHS

Isabel Maria Alves Barrote – FCT

Manuel Margarido Tão – FE

Maria Helena Venâncio Martins – FCHS

Rui Gonçalo Viegas Russo da Conceição Martinho – DCBM

Maria Clara Semedo da Silva Costa – FCT

Dina Cristina Fernandes Rodrigues da Costa Simes – FCT

Mercedes Rabadan Zurita – FCHS

Lista E - Cabeça de Lista: Efigénio da Luz Rebelo

Efetivos:

Efigénio da Luz Rebelo – FE

Ana Isabel da Costa Conceição Guerra – FCT

Luís Sérgio Gonçalves Vieira – FCHS

Ana Maria Duarte Inácio Marreiros – DCBM

Jorge Manuel Martins – FCT

Custódia do Sacramento Cruz Fonseca – FCT

Ana Paula Catarino Barreira – FE

Marielba Silva de Zacarias – FCT

Telmo Jorge Ramos Pereira – ICArHEB

Suplentes:

Maria João da Anunciação Franco Bebianno – FCT

Gustavo Nuno Barbosa Nolasco – FCT

António Manuel Alhinho Covas – FE

Leslie Victor Woodcock – FCT

Nuno Gonçalo Viana Pereira Ferreira Bicho – FCHS

Sérgio Pereira dos Santos – FE

Delminda Maria de Jesus Moura – FCT

Francisco Ildefonso da Claudina Lameira – FCHS

Jorge Miguel Lopo Gonçalves Andraz – FE

Lista F - Cabeça de Lista: José António de Sousa Moreira

Efetivos:

José António de Sousa Moreira – FCT

Gabriela Maria Ramos Gonçalves – FCHS

Álvaro Augusto Marques Tavares – DCBM

Rui Manuel Cabral e Silva – FCT

Carla Isabel Franco da Cruz Cardoso Vilhena – FCHS

Pedro Jorge Gomes Teodósio Castelo Branco – DCBM

Maria Jacinta da Silva Fernandes – FCT

Luís Filipe Simões Dias de Oliveira – FCHS

Noélia Susana Costa Correia – FCT

Suplentes:

Pedro Alfonso Ferré da Ponte – FCHS

Paulo Manuel Marques Rodrigues – FE

Tomasz Boski – FCT

António Carlos Pestana Fragoso de Almeida – FCHS

Nuno Manuel de Figueiredo de Santos Loureiro – FCT

Lista G - Cabeça de Lista: Saul Neves de Jesus

Efetivos:

Saul Neves de Jesus – FCHS

Ana Teresa Luís Lopes Maia – DCBM

José Manuel Sousa de São José – FE

José Pedro de Andrade e Silva Andrade – FCT

Helena Maria Leitão Demigné Galvão – FCT

João Pedro Pereira da Costa Bernardes – FCHS

Paula Cristina Negrão Ventura Martins – FCT

Pedro Miguel Guerreiro Patolea Pintassilgo – FE

Hermenegildo Augusto Vieira Borges de Oliveira – FCT

Suplentes:

Paulo José Garcia de Lemos Trigueiros de Martel – FCT

Alexandra Isabel Dias Reis – FCHS

Pedro José Realinho Gonçalves Correia – FCT

Maria Cristina de Oliveira Salgado Nunes – FCHS

Thomas Panagopoulos – FCT

António Pedro Cabral dos Santos – FCHS

Marisa Isabel Silva Cesário – FE

Américo Eduardo de Castro Lemos – FCT

Patrícia Susana Lopes Guerrilha dos Santos Pinto – FE

Subsistema Politécnico

Lista C – Cabeça de Lista: Isménio Lourenço Eusébio Martins

Efetivos:

Isménio Lourenço Eusébio Martins – ISE

Marco Paulo dos Santos Carrasco – ESGHT

Ana Cristina Hurtado de Matos Coelho – ESEC

Maria Palma Mateus – ESSUALG

Carlos Miguel Guimarães Pinto Coelho Afonso – ESGHT

Elisa Maria de Jesus da Silva – ISE

Olga Maria Costa da Fonseca – ESEC

Sandra Cristina Cozinheiro Fidalgo Rafael Gamboa Pais – ESSUALG

Gil Vicente da Conceição Fraqueza – ISE

Suplentes:

Ronaldo Luís Arias Schutz – ESGHT

Carla Alexandra Lourenço Duarte Rocha Dionísio Gonçalves – ESEC

Armando da Conceição Costa Inverno – ISE

Ezequiel António Marques Pinto – ESSUALG

Paulo Gustavo Martins da Silva- ISE

Lista D – Cabeça de Lista: António Manuel da Conceição Guerreiro

Efetivos:

António Manuel da Conceição Guerreiro – ESEC

Hélder Manuel Brito Carrasqueira – ESGHT

António Manuel de Sousa Baltazar Mortal – ISE

José Eusébio Palma Pacheco – ESSUALG

Rui Carlos Gonçalves Graça e Costa – ISE

Filipa Perdigão Alexandre Ribeiro – ESGHT

Aurízia Félix Sousa Anica – ESEC

Ana Catarina Baptista de Jesus Correia – ESSUALG

Paulo Jorge Maia dos Santos – ISE

Suplentes:

Celísia Isabel Domingues Baptista – ESGHT

Maria Caeiro Martins Guerreiro- ESEC

Emília Isabel Martins Teixeira da Costa – ESSUALG

Célia Maria Brito Quintas – ISE

Célia Maria Quitério Ramos – ESGHT

António Manuel Bernardo Lopes – ESEC

Sandra Maria da Cruz Caetano – ESSUALG

LISTAS DO CORPO DE ESTUDANTES

Subsistema Universitário

Lista A – Cabeça de Lista: Ricardo José Proença Gonçalves

Efetivos:

Ricardo José Proença Gonçalves – FE

Diogo Miguel Henriques Vidinha – FCT

Marília Conceição Rodrigues Martins – FCHS

Suplentes:

João Manuel Barreto Simões – FE

Tânia Marisa Ferreira Ramos – FCHS

Ricardo Freire da Costa – FE

Lista C - Cabeça de Lista: Rodrigo Filipe Palminha Teixeira

Efetivos:

Rodrigo Filipe Palminha Teixeira- FCT

Pedro Miguel Chaveca de Ornelas – FE

Nélia Perruca do Carmo – FCHS

Suplentes:

Rodrigo Grilo de Almeida Mota – DCBM

João Miguel da Silva Lima – FCT

Gonçalo Morgado Pires Rodrigues – FE

Subsistema Politécnico

Lista B – Cabeça de Lista: Tomás Policarpo Martins

Efetivos:

Tomás Policarpo Martins – ESSUALG

Jorge Diogo Rua Estevão – ESGHT

Adriana Marisa Fialho Rosado Portada do Carmo – ESEC

Suplentes:

Pedro Manuel Pacheco Nunes – ISE

Inês Mendonça Rosado – ESGHT- Pólo de Portimão

Ana Laura Martins Justo – ESGHT

LISTAS DO CORPO DE PESSOAL NÃO DOCENTE

Lista A – Cabeça de Lista: Amadeu de Matos Cardoso

Efetivo:

Amadeu de Matos Cardoso

Suplentes:

Maria Valentina Rodrigues Botelho Purificação

Anabela Henrique Pereira

Lista B - Cabeça de Lista: Vítor Adélio Silva Cunha

Efetivo:

Vítor Adélio Silva Cunha

Suplente:

Maria Filomena Salvé – Rainha Vicente

Lista C – Cabeça de Lista : Maria Carlos da Assunção Alho Ferreira

Efetivo:

Maria Carlos da Assunção Alho Ferreira

Suplente:

José Cirilo de Sousa Cabecinha

A eleição do Conselho Geral da Universidade do Algarve decorre nos termos previstos pelos artigos 20º e 21º dos Estatutos da Universidade do Algarve :

Artigo 20.º

Composição

1 — O Conselho Geral da Universidade é composto por trinta e cinco membros. A sua composição assenta nos seguintes princípios:

a) Paridade entre o subsistema universitário e o subsistema politécnico;

b) Participação de todas as unidades orgânicas.

2 — São membros do Conselho Geral:

a) Dezoito representantes dos professores e investigadores;

b) Seis representantes dos estudantes;

c) Um representante dos funcionários não docentes;

d) Dez personalidades externas de reconhecido mérito, não pertencentes à Universidade, com conhecimentos e experiência relevantes para esta.

3 — Os membros do Conselho Geral não representam grupos nem interesse sectoriais e são independentes no exercício das suas funções.

Artigo 21.º

Eleições

1 — Os membros do Conselho Geral referidos nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo anterior são eleitos por subsistema de ensino, em número idêntico, segundo o sistema de representação proporcional, e nos termos do regulamento eleitoral.

2 — As listas de professores e investigadores e de estudantes incluirão, cada uma, um número de membros suplentes igual a metade dos efectivos.

3 — Os suplentes serão chamados ao exercício de funções pela ordem constante da lista a que pertencia o membro efectivo cessante ou impedido.

4 — O membro do Conselho Geral referido na alínea c) do n.º 2 do artigo anterior é eleito pelo corpo dos funcionários não docentes nos termos do regulamento eleitoral.

5 — Os membros a que se refere a alínea d) do n.º 2 do artigo anterior são cooptados pelo conjunto dos membros referidos nas alíneas a), b) e c) do mesmo número, por maioria absoluta, com base em propostas fundamentadas subscritas por, pelo menos, um terço daqueles membros.