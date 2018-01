EELS são a nova confirmação do NOS Alive

Publicado em 17 Janeiro 2018 por RUA FM

A banda de rock formada em 1995 na Califórnia pelo cantor e compositor Mark Everett, de nome artístico E, sobe ao Palco Sagres para apresentar o seu novo e 12.º álbum de estúdio, “The Deconstruction”, interpretado por E, Koool G Murder e P-Boo, com a The Deconstruction Orchestra & Choir, que será lançado a 06 de abril de 2018. Este último projeto sucede “The Cautionary Tales de Mark Oliver Everett”, exatamente quatro anos passados desde o seu lançamento.

Após alguns álbuns a solo, E procurou explorar outro lado da música com a formação da banda EELS. O álbum de estreia, “Beautiful Freak”, editado em 1996, viu a luz do sucesso com os hits “Novocaine for the Soul”, “Susan’s House” e “Your Lucky Day in Hell”. O grupo atingiu rapidamente o sucesso nacional e internacional tendo sido galardoada com o prémio Best International Breakthrough Act nos BRIT Awards. Desde a década de 90 que EELS lançaram onze álbuns de estúdio, dos quais sete fizeram parte da tabela Billboard 200.

Depois da incrível edição de 2017, que esgotou a três meses da abertura de portas, o NOS Alive volta a fazer história e a esgotar os passes de três dias e os bilhetes diários para dia 14 de julho a sete meses do evento, feito único na história dos festivais em Portugal. Para os fãs que não querem ficar de fora, foi colocado à venda um passe de dois dias (12 & 13 de julho), que pode ser adquirido nos pontos de venda oficiais, assim como através do Fã Pack FNAC, à venda em FNAC e fnac.pt.

​O NOS Alive’18 está de regresso ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2018.

​Cartaz já anunciado: At The Drive In, Beatriz Pessoa, Bernardo, Chvrches, Franz Ferdinand, Friendly Fires, Future Islands, Khalid, Mallu Magalhães, Marmozets, Minta & The Brook Trout, Pearl Jam, Perfume Genius, Portugal.The Man, Queens Of The Stone Age, Rag’n'Bone Man, Real Estate, Snow Patrol, Surma, The Kooks, The National, Two Door Cinema Club, Wolf Alice e Yo La Tengo.