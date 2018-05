ECOFEST – Festival de Música e Ambiente no Parque Natural da Ria Formosa

Publicado em 30 Abril 2018 por RUA

O Ecofest Marim ’18 é uma oportunidade para celebrar o património musical, cultural, ambiental, natural e paisagístico, num festival para toda a família que decorre durante 3 dias (4, 5 e 6 de Maio) e que tem como lema a alegria e boa disposição.

A sede do Parque Natural da Ria Formosa, na Quinta de Marim em Olhão, será o palco no Ecofest, um espaço privilegiado e carregado de magia, um local que merece ser visitado e preservado por todos nós.

O programa do Ecofest vai além da componente de animação musical, focando-se principalmente no contacto harmonioso com o património natural e cultural. Aqui, pretende-se que as pessoas possam efectivamente aprender, conhecer, apreciar e até contribuir para a preservação e valorização desde património.

As actividades ambientais vão desde: observação de aves; observação nocturna de camaleões; devolução à Natureza de animais recuperados; acções de educação ambiental; passeios de burro para crianças e mais, muito mais.

A programação artística/ cultural, por sua vez, será composta por performances; música (com uma forte aposta na World Music); dança; contos; poesia; artes plásticas; magia; seminários. As actividades irão realizar-se em vários locais espalhados pelo recinto do festival: o Moinho de Maré, o Parque de Merendas e as areias da Ria Formosa são alguns exemplos.

O “Laboratório de Turismo Científico” é uma das actividades do festival e conta com a presença de distintas instituições e profissionais de renome: Centro de Ciência Viva do Algarve (Prof. Cristina Veiga-Pires), Quercus (João Branco), Universidade do Algarve (Cláudia Henriques) e o jornalista e escritor Rui Cardoso.

Na área dos comes e bebes, vai evitar-se ao máximo a utilização de plásticos, recorrendo ao conceito do Eco Copo e utilizando materiais amigos do ambiente nos suportes alimentares.

A organização do evento é da responsabilidade da ARCA (Associação Recreativa e Cultural do Algarve), em parceria com o Parque Natural da Ria Formosa, e com o apoio do programa 365 Algarve e da Câmara Municipal de Olhão.

Com início logo pela manhã e com entrada gratuita, o Ecofest foi pensado para todas as idades, para aproveitar o dia e desfrutar o serão, com um horário das 10h às 23h, terminando no Domingo às 18h.

Pode consultar o programa em: https://www.facebook.com/ecofestmarim/