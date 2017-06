Eagles of Death Metal no Festival do Crato

Publicado em 08 Junho 2017 por RUA

E eis um regresso muito ansiado por uma enorme legião de fãs aos palcos nacionais. Os Eagles of Death Metal confirmam presença no Festival do Crato 2017! A banda rock norte-americana formada por Jesse Hughes e Josh Homme (Queens of the Stone Age, Kyuss) promete incendiar a plateia naquele que será seguramente um espectáculo memorável.

Esta é a nova confirmação no cartaz do Festival do Crato 2017, a juntar aos artistas John Newman, Seu Jorge, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, Diogo Piçarra, David Fonseca, Bezegol, Matias Damásio, Mundo Segundo & Sam the Kid, Piruka e Pedro Moutinho, já anunciados.

O Festival do Crato vai decorrer na histórica vila alentejana de 23 a 26 de Agosto sendo o dia 21 de Agosto dedicado à habitual Recepção ao Campista e o dia 22 de Agosto – mais uma novidade na edição deste ano – como dia extra.

A zona de campismo ocasional vai abrir no sábado,19 de Agosto, a partir das 10h0 e encerra a 27 de Agosto.