Dua Lipa, Crystal Fighters e Richie Campbell no MEO Sudoeste

02 Março 2017

Para celebrar os vinte anos de festival, o MEO Sudoeste prepara um cartaz de luxo. E os nomes confirmados até agora confirmam isso mesmo, desde o rap de Lil Wayne, passando pelo funk dos Jamiroquai, até à eletrónica de Martin Garrix, o fenómeno do momento The Chainsmokers ou a pop contagiante de DJ Snake. Hoje anuncia-se em dose tripla para o Palco MEO: a estreia em Portugal da menina bonita da pop considerada pela BBC uma das artistas mais promissoras do planeta, Dua Lipa, a festa dos Crystal Fighters e o regresso muito especial de um amigo, Richie Campbell.

Dua Lipa é um dos grandes fenómenos pop dos últimos tempos. De origem albanesa, nasceu em Londres, viveu no Kosovo durante uns anos e voltou à cidade natal em busca do sonho de fazer carreira na música. E parece que se tem tornado realidade.

Dua Lipa começou por dar nas vistas no Youtube, mas rapidamente chamou a atenção da Warner, editora que lhe deu a oportunidade de começar a trabalhar num primeiro disco. Ainda prestes a ser editado, mas canções como “New Love” ou “Hotter Than Hell” já conquistaram todo o mundo. A sua estreia no nosso país é dia 4 de agosto, no MEO Sudoeste.

Para o mesmo dia, os também britânicos Crystal Fighters. Poucas bandas têm um início tão curioso como eles. A cantora Laure Stockley foi ao País Basco visitar a casa do avô já falecido, e por lá encontrou um diário que tinha o esqueleto de uma ópera incompleta cujo título era… Crystal Fighters. De regresso a Londres, Laure decidiu concluir o trabalho do avô com a ajuda dos amigos Gilbert Vierich, Graham Dickson, Sebastian Pringle e Mimi Borelli. O processo resultou numa música cheia de personalidade, inspirada pelos sons sombrios do folclore basco.

Em Outubro de 2016, editaram o seu terceiro disco “Everything Is My Family”, marcado pela vontade de juntar muita coisa dentro das canções, ainda mais psicadélicas e tropicais. Autênticas pílulas de otimismo para fazer a festa na Zambujeira do Mar, entre as quais “All Night” será obrigatória.

Ricardo Ventura da Costa aka Richie Campbell estreia-se em 2010 com “My Path”. O segundo disco chegou em 2012, com o título “Focused”. O álbum foi um sucesso de vendas, o single “That’s How We Roll” foi nomeado para os Globos de Ouro 2013 e houve ainda uma digressão que o levou a viajar pelo mundo.

Depois de já ter gravado “911” com Kymani Marley, filho de Bob Marley, Richie Campbell reforçou a relação com as raízes do reggae no último disco, “In the 876″, um trabalho que foi gravado entre Portugal e a Jamaica. Com os melhores produtores do mundo a trabalhar consigo, já se pode dizer que não é apenas um dos grandes nomes do reggae em Portugal, mas sim de todo o mundo. Também para ouvir dia 2 de agosto na festa de 20 anos do MEO Sudoeste.