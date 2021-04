DRCAlg abre Programa de Apoio à Edição de Obras Temáticas sobre o Algarve

Publicado em 07 Abril 2021 por RUA FM

A Direção Regional de Cultura do Algarve vai abrir, no próximo dia 19 de abril, as candidaturas ao Programa de Apoio à Edição de Obras Temáticas sobre o Algarve, que visa promover e divulgar o conhecimento sobre a história e a identidade cultural do Algarve.

O Programa de Apoio à Edição de Obras Temáticas sobre o Algarve é um programa anual, no âmbito da ação cultural, destinado a comparticipar os custos de edição e /ou produção de obras inéditas, que contribuam para promover e divulgar o conhecimento sobre a história e a identidade cultural do Algarve. Este apoio, traduz-se na aquisição de exemplares de livros ou obras audiovisuais, ou no apoio financeiro para a sua edição, em comparticipação a fundo perdido. A dotação orçamental para o programa, para este ano, é de 10.000€.

São consideradas obras elegíveis toda a atividade editorial de livros, incluindo a conceção gráfica da edição eletrónica, ou edição/ produção de filmes, registos áudio, ou outros.

Podem beneficiar deste apoio todos os autores, naturais ou residentes no Algarve, associações culturais sedeados na região. Podem ser considerados elegíveis, a título excecional, os autores e as associações culturais de fora da região que apresentem obras que tratem temas de especial interesse direto e relevante para o Algarve.

Em 2021, o prazo de apresentação de candidaturas decorre entre o dia 19 de abril e 31 de maio.

As regras e o formulário de candidatura estão disponíveis em www.cultalg.pt