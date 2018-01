Doutorado pela UAlg recebe “Prémio António Dornelas”

Publicado em 05 Janeiro 2018 por RUA

António José Robalo dos Santos, doutorado em Ciências Económicas e Empresariais pela Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, foi recentemente galardoado com o “Prémio António Dornelas”, atribuído pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

O trabalho de investigação, intitulado “Critical factor of the Portuguese mandatory occupati onal safety and health management system in preventing work-related accidents”, foi supervisionado por Efigénio da Luz Rebelo, Maria Helena Rodrigues Guita de Almeida e Júlio da Costa Mendes, docentes da Faculdade de Economia.

O “Prémio António Dornelas” tem caráter anual e consiste na atribuição de uma prestação pecuniária no valor de 2000 euros. Destina-se a premiar trabalhos científicos ou técnicos elaborados por estudantes, investigadores e docentes universitários, nas áreas do trabalho, emprego, formação profissional e relações laborais, sejam as áreas da segurança social e solidariedade, ou da inclusão das pessoas com deficiência.

Este prémio é também uma homenagem ao professor universitário António Dornelas, falecido em 2013. Sociólogo, especialista em assuntos laborais, António Dornelas foi também coordenador do Livro Verde das Relações Laborais de 2006, investigador do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, assessor do Presidente da República para o Trabalho e Assuntos Sociais e Secretário de Estado do Trabalho e Formação.