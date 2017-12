Dose dupla de Rock junta Kiss, Scorpions e Megadeth no Estádio Nacional de Oeiras

Publicado em 20 Dezembro 2017 por RUA

Nos dias 10 e 11 de julho o Estádio Municipal de Oeiras vai receber três das maiores lendas do rock mundial com dois concertos absolutamente imperdíveis. Dia 10 de julho é a vez dos norte-americanos Kiss subirem ao Palco do Estádio Mário Wilson, tendo como convidados especiais a banda de heavy metal Megadeth. Já dia 11 de julho, sem dar tempo para descansar a voz dos fãs, é a vez dos Scorpions invadirem o Estádio de Oeiras, com a digressão “Crazy World Tour”.

Os Kiss, uma das maiores bandas de todos os tempos, regressam a Portugal 32 anos após a sua primeira e única atuação no País. Dia 10 de julho será uma noite de reencontro para os fãs dos norte-americanos, uma vez que para além do concerto em nome próprio, a banda irá contar com os gigantes do heavy metal, Megadeth, como convidados especiais. Os bilhetes para o concerto de dia 10 de julho, no Estádio Municipal de Oeiras, já se encontram à venda nos locais oficiais.

O rock não vai parar durante dois dias seguidos no Estádio Municipal de Oeiras e dia 11 de julho é a vez dos Scorpions tomarem o palco de assalto. Uma das mais consagradas bandas de sempre, conhecidos pelas incríveis atuações ao vivo, prometem uma noite completa, que viajará pelos temas mais clássicos que compõem mais de 50 anos de carreira. Os bilhetes para o concerto da banda alemã encontram-se igualmente à venda a partir de hoje nos locais habituais.

The Legends of Rock, uma dose dupla de rock no Estádio Nacional de Oeiras, com dois espetáculos imperdíveis nos dias 10 e 11 de julho.

Kiss & Megadeth | 10 de julho | Estádio Municipal de Oeiras

Abertura de Portas: 19h00

Início do espetáculo: 20h30

Scorpions | 11 de julho | Estádio Municipal de Oeiras

Abertura de Portas: 20h00

Início do espetáculo: 21h30