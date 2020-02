Docentes da UAlg lançam livro sobre Matemática Financeira

Publicado em 12 Fevereiro 2020 por RUA FM

Fernanda Matias, Ana Martins, Carlos Monteiro e Telma Correia, docentes da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT) da UAlg, são os autores do livro “Matemática Financeira – Teoria e Prática” que vai ser lançado no dia 18 de fevereiro, às 18h00, no Anfiteatro da ESGHT, no Campus da Penha.

A sessão, que contará com a presença do reitor da UAlg, Paulo Águas, e da diretora da ESGHT, Alexandra Rodrigues, incluirá ainda uma palestra sobre “Literacia Financeira” proferida por Susana Narciso, coordenadora de Área no Departamento de Supervisão Comportamental do Banco de Portugal.

Depois da apresentação do livro, editado pelas Edições Sílabo, haverá uma sessão de autógrafos.