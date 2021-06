Docente de Faro Nomeado Para o Global Teacher Prize Portugal

Publicado em 15 Junho 2021 por RUA FM

A Câmara Municipal de Faro anuncia que o docente Bruno Gomes, professor de Educação Física do Agrupamento de Escolas João de Deus, integra a lista dos 10 finalistas do Gobal Teacher Prize Portugal.

Proposto pelos alunos e encarregados de educação para este prémio, com o apoio do seu Agrupamento de Escolas, a candidatura de Bruno Gomes tem como fundamento o trabalho que ao longo dos anos tem desenvolvido, dinamizando e envolvendo os alunos, escola e comunidade num vasto conjunto de projetos transversais, este ano com o nome de Licíadas.

No próximo dia 16 de junho, pelas 15h30, terá lugar uma cerimónia de reconhecimento do mérito do docente, no Museu Regional do Algarve (edifício da CCDR/Algarve), com a presença da Global

Teacher Prize Portugal, do Presidente da Câmara Municipal, do Diretor Regional de Educação, da Direção do Agrupamento de Escolas e de representantes dos alunos e dos pais e encarregados de

educação proponentes da candidatura.

A cerimónia final de anúncio do vencedor da Global Teacher Prize Portugal 2021 de entre os 10 finalistas terá lugar em Oiras, no próximo dia 18 de junho.

Nota: O Global Teacher Prize, que envolve mais de cem países, é um prémio que, em Portugal, é implementado pela Associação Mentes Empreendedoras, com o objetivo de reconhecer e divulgar o

trabalho e as boas práticas docentes, sensibilizando a comunidade para a importância da Educação, premiando e destacando a nível nacional os professores que de alguma forma contribuam para a excelência na educação e para a inovação e descoberta de novas respostas educativas.