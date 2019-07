Docente da UAlg vence “Prémio APP Carreira de Investigação em Psicologia”

Publicado em 08 Julho 2019 por RUA

No ano em que a Associação Portuguesa de Psicologia (APP) comemora 40 anos, o Prémio APP Carreira de Investigação em Psicologia foi atribuído a Saúl Neves de Jesus, docente e atual vice-reitor da Universidade do Algarve.

Atribuído de três em três anos, este Prémio, considerado o maior prestígio no âmbito da Psicologia em Portugal, procura “reconhecer um investigador português cuja carreira de investigação em Psicologia tenha marcado decisivamente a pesquisa na sua área”. Os anteriores vencedores foram Maria Benedicta Monteiro (2010), Jorge Vala (2013) e Leonel Garcia-Marques (2016).

De entre os aspetos mais relevantes apresentados pelos proponentes da candidatura de Saúl Neves de Jesus realça-se o facto de ser professor catedrático de Psicologia desde 2003, o seu papel para o desenvolvimento da investigação em Psicologia, nomeadamente enquanto diretor do doutoramento em Psicologia da UAlg, desde 2009, coordenador do Centro Universitário de Investigação em Psicologia (CUIP), entre 2001 e 2012, e coordenador do Centro de Investigação em Espaços e Organizações (CIEO), entre 2015 e 2018.

Merece um destaque particular o facto de já ter orientado 39 teses de doutoramento concluídas com sucesso, bem como o facto de ter publicado mais de três centenas de trabalhos científicos com revisão de pares, nomeadamente cerca de uma centena de artigos publicados em revistas indexadas na Scopus e/ou na Web of Science. Entre estes artigos destaca-se o intitulado “Depression and quality of life in older adults: Mediation effect of sleep quality”, que obteve o segundo lugar no “Prémio Atlas Elsevier”, em 2018.

Foi ainda feita referência ao facto de Saúl de Jesus ter integrado o painel de peritos do concurso para atribuição de bolsas de doutoramento e de pós-doutoramento na área científica da Psicologia (2011 a 2015), tendo sido coordenador de painel no ano de 2013, e ao facto de ser, desde 2012, o representante de Portugal na Sociedade Mundial para o Estudo do Stresse e da Ansiedade (STAR – “Stress and Anxiety International Research”).

O prémio foi entregue no final do “X Simpósio Nacional de Investigação em Psicologia” (SNIP), realizado na Universidade da Madeira, no final de junho, pelo presidente da APP, Diniz Lopes, e pela presidente da Comissão Organizadora, Margarida Pocinho.