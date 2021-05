Docente da UAlg responde a “50 questões que quero fazer a um Cardiologista”

Publicado em 28 Maio 2021 por RUA FM

Questionar um cardiologista e obter respostas através de uma linguagem simples a percetível ao público em geral, é agora possível através do livro “50 questões que quero fazer a um Cardiologista”, da autoria de Hugo Café, docente da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da Universidade do Algarve.

No âmbito de uma iniciativa conjunta do autor e da Unidade de Educação Médica da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas, com o objetivo de promover a literacia em saúde, pretende-se com este livro responder a questões colocadas pelos doentes, em linguagem corrente, de modo a permitir que todos compreendam a sua situação clínica.

Numa linguagem simples e com analogias, o autor, médico cardiologista, explica dúvidas como: “O que é ter hipertensão? Tenho mesmo que fazer medicação? Porque é que me pediram exames?” Tudo em 50 questões.

Para além desta edição, que já se encontra à venda na FNAC, na Bertrand, e na Wook, existe ainda uma edição especial, que beneficiou do patrocínio do Laboratório Farmacêutico Daiichi-Sankyo, que será distribuída, gratuitamente, por todas as Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia e Unidades de Saúde Primária do Algarve.