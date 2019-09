Docente da UAlg é a nova diretora de Projetos Nacionais e Internacionais da ONG Médicos do Mundo

Publicado em 12 Setembro 2019 por RUA

Ana Pinto de Oliveira, docente e coordenadora do Grupo de Investigação em Medicina de Catástrofe e Saúde Pública do Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da Universidade do Algarve, acaba de ser nomeada diretora do Departamento de Projetos Nacionais e Internacionais da ONG Médicos do Mundo.

Simultaneamente, assumirá a Missão Ndeja, que surgiu como resposta ao ciclone Idai, na província de Sofala, Moçambique.

Esta missão tem como objetivo aumentar a acessibilidade aos cuidados de saúde da população residente no Campo de Reassentamento de Ndeja/Novo John Segredo e capacitar os profissionais de saúde do Posto Sanitário do Campo.

Com a docente, e a trabalhar nesta missão, encontram-se ainda os médicos Jorge Fernandes, Sofia Carneiro e Ana Neves, antigos alunos do Mestrado Integrado em Medicina UAlg.