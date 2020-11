DiVaM ensina aos mais novos o que é ser arqueólogo

Publicado em 27 Novembro 2020 por RUA FM

O DiVaM prossegue durante a próxima semana com mais iniciativas nos monumentos do Algarve. As Ruínas Romanas de Milreu são palco dos projetos “Vamos dar Voz à Cidadania” e “Arqueólogo por um dia!”, a Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe recebe um recital de canto e piano e a Fortaleza de Sagres acolhe o projeto “Música em Voz – Francisca e Vibrafone”.

O projeto “Vamos dar Voz à Cidadania” irá decorrer nas Ruínas Romanas de Milreu, nos dias 3 e 10 de dezembro, com início às 11 horas. Esta é uma iniciativa promovida pela Associação Internacional de Paremiologia, realizada em parceria com a ASMAL – Associação de Saúde Mental do Algarve, onde se pretende explorar a Carta dos Direitos Humanos, associando às manifestações de vivências e experiências de vida da cultura popular, através dos provérbios. Os trabalhos serão posteriormente expostos nas Ruínas Romanas de Milreu. Projeto desenvolvido por Rui Soares e Marinela Soares.

Também nas Ruínas Romanas de Milreu irá ter lugar o projeto “Arqueólogo por um dia!”, a realizar no dia 5 de dezembro, em duas sessões, direcionadas para crianças entre os 9 e 14 anos de idade. As sessões estão agendadas para as 10h30 e 15 horas, com a duração de 90 minutos cada. Os participantes poderão experienciar as diversas fases de uma escavação arqueológica, desde a montagem das quadrículas, escavação, recolha de materiais, lavagem e desenho, após uma breve apresentação sobre esta profissão. Cada criança deve estar acompanhada por um adulto, sendo a atividade limitada a 5 crianças por sessão. Projeto promovido por Lais de Guia – Associação Cultural do Património Marítimo

Inscrição obrigatória através de milreu@cultalg.gov.pt ou tef. 289 045 652.

A Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe acolhe na próxima sexta feira, dia 4 de dezembro, pelas 16 horas, o projeto “Ciclo Artis XXI – Músicas do Mundo”, um recital de canto (Michele Tomaz) e piano (Jeferson Mello). O projeto apresenta obras de importantes compositores conhecidos internacionalmente, que se debruçaram sobre a questão da recolha e organização do rico legado musical de diferentes culturas, passando pela já conhecida canção napoletana, até a charmosa chanson francesa de Poulanc, obras de Gershwin, Kurt Weil, Villa-Lobos entre outros.

Projeto promovido pela ARTIS XXI – Associação de Educação Artística de Lagoa –AEL

Inscrições obrigatórias através de fortaleza.sagres@cultalg.gov.pt e telf. 282 620140

O ciclo Artis XXI termina na Fortaleza de Sagres com o projeto “Música em Voz – Francisca e Vibrafone”, no domingo, dia 6 de dezembro, às 16h30. No palco dá-se protagonismo ao som do vibrafone e à voz do feminino. O ritmo da palavra e a poesia da música marcam esta apresentação, que decorre a autores que valorizam e questionam o papel da mulher.

Projeto promovido pela ARTIS XXI Associação de Educação Artística de Lagoa –AEAL

Inscrições através de fortaleza.sagres@cultalg.gov.pt e telf. 282 620140

O programa cultural da Direção Regional de Cultura do Algarve DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos do Algarve – tem este ano como tema “Direitos Humanos, Igualdade e Não Discriminação” e está disponível em http://www.cultalg.pt/