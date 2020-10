DiVaM continua a levar cultura aos Monumentos do Algarve

Publicado em 06 Outubro 2020 por RUA FM

A Fortaleza de Sagres, as Ruínas Romanas de Milreu e os Monumentos Megalíticos de Alcalar são os monumentos do Algarve que recebem nos dias 9 a 11 de outubro as iniciativas do Programa Cultural da Direção Regional de Cultura do Algarve DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos. A edição deste ano do DiVaM tem como tema “Direitos Humanos, Igualdade e Não Discriminação”.

O projeto NOVA Escola de Sagres está de regresso à Fortaleza de Sagres, no dia 9 de outubro, naquela que será a sua IV edição. Este é um projeto promovido pelo Centro Ciência Viva de Lagos, que reúne na Fortaleza de Sagres um conjunto de atividades e ateliers de caráter tecnológico, científico, cultural e social, que terão como fio condutor uma narrativa sobre acontecimentos históricos referente ao tempo da escravatura desde a época dos “Descobrimentos”, até aos dias de hoje, onde a cor da pele e questões culturais são fator de discriminação.

Aos ateliers “Construir uma caravela”, “Mapas”, “Mapa interativo”, “As coleções” de areias e de especiarias, “Realidade Virtual”, “Robótica e Programação” que fazem as maravilhas de crianças e de adultos, somam-se este ano duas novas atividades: o “Mural da Cor da pele”, no qual os intervenientes poderão participar com um mosaico que represente a cor da sua pele e onde se espera que o resultado final evidencie o património genético e cultural, enriquecedor da espécie humana; e o “Globo da Igualdade”, onde todos os participantes serão convidados a deixar a sua mensagem de esperança e de propagação dos direitos fundamentais do homem.

O projeto direcionado para a comunidade escolar é aberto à participação de famílias e público em geral durante a tarde (das 14h30 às 17h30), mediante inscrição obrigatória:

fortaleza.sagres@cultalg.gov.pt ou telf. 282 620140

A iniciativa “Tal como as pedras…Todos somos iguais na diferença – Direitos Humanos, Igualdade e Não Discriminação, os desafios para uma nova era”, a ter lugar nos Monumentos Megalíticos de Alcalar, concelho de Portimão, inicialmente prevista para dia 3 de outubro, foi reagendada para o próximo sábado (10 de outubro), das 10h00 às 12h30. Os jovens que habitam próximo deste monumento são convidados a fazerem uma reflexão sobre os conceitos suscitados na Carta dos Direitos Humanos, redigida em 1948, e que sabemos serem hoje parte de um “tecido fino” e que por vezes parece prestes a rasgar-se, a desmoronar-se e a desaparecer. Após um momento de reflexão sobre os temas expostos, os participantes serão convidados a realizar um registo gráfico e visual, sob a forma de frases, de poemas e desenhos. A proposta será concretizada sob a orientação da artista plástica Isabel Macieira e traduzir-se-á num trabalho coletivo do tipo “mural.

O Projeto é da Associação Partilha Alternativa com o apoio do Museu Municipal de Portimão. As inscrições são obrigatórias através de oficinaeducativa@cm-portimao.pt

As Ruínas Romanas de Milreu acolhem a instalação “Gavetas” que inaugura no dia 10 de outubro, pelas 16 horas, e ficará até ao final do mês. A ideia para o projeto “Gavetas”, promovido pela Associação Amarelarte – Associação Cultural e Recreativa, surgiu a partir da perceção das dificuldades burocráticas e sistemáticas identificadas no trabalho artístico com escolas e outras instituições. Considerando que tudo, mesmo as pessoas, estão “arrumadas em gavetas”, com etiquetas e uma vez arrumadas (as coisas, os assuntos, as pessoas) e etiquetadas, existe uma dificuldade enorme de sair dessas gavetas de novo, de desarrumá-las, para as reorganizar de uma forma diferente, talvez mais interessante, criativa, inovadora ou às vezes apenas mais lógica.

O conceito e acompanhamento artístico são de Nicole Lissy, com o artista convidado Gonçalo Rodrigues e a especialista em Direitos Humanos Laure De Witte. A iniciativa conta com a participação de professores e alunos do Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa.

Inscrições através de: milreu@cultalg.gov.pt<mailto:milreu@cultalg.gov.pt>

No dia 11 de Outubro, pelas 17 horas, na Fortaleza de Sagres, será apresentado o projeto “Debaixo do Mesmo Sol”. Esta é uma performance em estreia, a acontecer na rosa dos ventos da Fortaleza de Sagres, em que participam várias pessoas da comunidade algarvia de diferentes nacionalidades. A base fundamental é o elogio à diversidade. Inspirada também no trabalho de Yvonne Rainer nos anos 70, e nos primeiros movimentos de democratização da dança, em que corpos simplesmente atravessam o palco caminhando, em que cada corpo fala por si, este é também um convite à contemplação da paisagem humana, numa paisagem natural e num espaço patrimonial. A “rosa dos ventos” pode simbolizar a forma perfeita do círculo que representa a Terra e o Sol que ilumina a todos sem distinção. A grande dimensão deste círculo, perante os pontos ínfimos que os corpos representam ao longe, no espaço dentro do círculo, faz também refletir sobre o quanto somos uma poeira na imensidão da natureza e reduz a nada as diferenças que existem entre cada um de nós.

Projeto promovido pela Corpo de Hoje Associação Cultural, conta com a conceção e direção artística de Ana Borges e a direção técnica de José Fernando Almeida.

Inscrições através de fortaleza.sagres@cultalg.gov.pt<mailto:fortaleza.sagres@cultalg.gov.pt> ou telf. 282 620140

Todas as atividades culturais DiVaM são de entrada gratuita, mediante inscrição prévia (obrigatória).