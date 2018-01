DiVaM com candidaturas abertas

Publicado em 03 Janeiro 2018 por RUA

A Direção Regional de Cultura do Algarve abriu as candidaturas para a programação do DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos – para o ano de 2018, de acordo com o seguinte tema:

“Património – Que Futuro?”

A verba a disponibilizar para o apoio ao programa DiVaM 2018 apresenta um tecto máximo de 55 mil euros onde que serão integrados no máximo 30 projetos/atividades culturais, que serão organizados (a título indicativo) da seguinte forma:

Castelo de Aljezur: 2 ações

Fortaleza de Sagres: 9 ações

Ermida de Nª Sra de Guadalupe: 7 ações

Monumentos Megalíticos de Alcalar: 3 ações

Castelo de Paderne: 2 ações

Castelo de Loulé: 1 ação

Ruínas Romanas de Milreu: 6 ações

Para mais informações consulte os documentos em www.cultalg.pt