DiVaM 2021 desafia comunidade estrangeira a conhecer Milreu

O DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos do Algarve – regressa às Ruínas Romanas de Milreu, este sábado, dia 5 de junho, com o projeto “PA ́mim, PA ́ti… PatrimónioProjeto”, com uma visita guiada ao monumento e um desafio fotográfico, dirigidos à comunidade estrangeira residente no Algarve.

O projeto “PA ́mim, PA ́ti… PatrimónioProjeto”, promovido pela Lais de Guia – Associação Cultural do Património Marítimo, destina-se à comunidade de língua estrangeira residente na região, com o propósito de promover a sensibilização e a aproximação ao monumento, através da captação de imagens. No final, os trabalhos serão apresentados numa exposição fotográfica online, em sítio da Internet a divulgar.

Para participar, os interessados devem inscrever-se pelo e-mail associacaolaisdeguia@gmail.com.

A 8.ª edição deste programa cultural da Direção Regional de Cultura do Algarve tem como tema “Património, Comunidade e Inclusão”.

A apresentação oficial do DiVaM 2021 realizou-se no dia 23 de maio, na Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe, um dos três monumentos afetos à DRCAlg, que acolhem a programação.

O programa está disponível em www.cultalg.pt

Todos os monumentos têm a garantia do selo Safe & Clean do Turismo de Portugal, distinção que certifica que são cumpridas todas as normas de segurança e higiene estipuladas pela Direção Geral da Saúde.