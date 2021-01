DiVaM 2021 abre candidaturas com o tema “Património, Comunidade e Inclusão”

Publicado em 06 Janeiro 2021 por RUA FM

A Direção Regional de Cultura do Algarve deu início à edição 2021 do DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos – com a abertura de candidaturas, até dia 28 de Fevereiro, de acordo com o seguinte tema: “Património, Comunidade e Inclusão”.

Devido à situação provocada pela pandemia da COVID-19, este ano a DRCAlg considera a atribuição de um apoio a título extraordinário, onde são elegíveis as despesas correntes da estrutura, desde que devidamente justificadas, até ao montante máximo de 15 % do apoio total concedido.

Assumindo que o Património deve ser, acima de tudo, um projeto de cidadania e que não pode estar desfasado das pessoas, pretende-se construir uma programação cultural que promova um verdadeiro e honesto diálogo entre as comunidades e os monumentos.

Porque o património só pode ser efetivamente valorizado se tiver uma real significância no quotidiano e na vida das suas comunidades, e por se entender que o “espírito do lugar” pode ser continuamente redescoberto, se existir uma verdadeira inclusão das comunidades no processo de construção patrimonial, colocam-se algumas questões que importa dar resposta:

O que nos dizem as pessoas que aí vivem sobre estes monumentos e a sua História? Partilham dos mesmos discursos? Que outras histórias e memórias terão para contar? Qual a ligação pessoal e emocional das pessoas com estes testemunhos patrimoniais materiais e imateriais? Qual o verdadeiro papel das comunidades patrimoniais no processo de gestão e valorização patrimonial? Quais as narrativas que a partir daí se podem construir, para além do «discurso patrimonial autorizado»?

Reforçando o propósito iniciado em anos anteriores, pretende-se continuar a promover os princípios basilares da «Convenção de Faro» com a participação ativa das comunidades envolventes no processo de desconstrução e construção patrimonial, colocando as pessoas e os valores humanos no cerne da questão.

Tendo «Património, Comunidades e Inclusão» como tema central do DiVaM 2021 e apelando à inclusão das comunidades no processo de construção de novos projetos culturais, convidam-se todas as associações culturais da região algarvia, à apresentação de candidaturas para a programação do DiVaM 2021.

As Regras de Candidatura e Apoio e o Formulário estão disponíveis em www.cultalg.pt