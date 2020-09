DiVaM 2020 prossegue com iniciativas em Milreu, Fortaleza de Sagres e Ermida de N. ª Sr.ª de Guadalupe

Publicado em 10 Setembro 2020 por RUA FM

O DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos do Algarve – prossegue nos dias 11 a 13 de setembro, com iniciativas culturais nas Ruínas Romanas de Milreu, na Fortaleza de Sagres e na Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe. “Direitos Humanos, Igualdade e Não Discriminação” é o tema deste ano do programa cultural da Direção Regional de Cultura do Algarve e serviu de mote para aos projetos candidatados pelas entidades parceiras.

As Ruínas Romanas de Milreu, em Estoi, acolhem no dia 11 de setembo, pelas 17h00, a primeira sessão da VI edição do projeto “Amatores in Situ – O mundo antigo visto por aqueles que o amam”. A palestra de abertura, a cargo de Leonor Santa Bárbara, Professora Auxiliar na NOVA FCSH, versará sobre “Hospitalidade e suplicantes: alguns exemplos do respeito pelo outro”. Este ciclo é constituído por um conjunto de palestras abertas ao público, em torno do mundo antigo e de tópicos afins. Nelas, especialistas e amadores, que conhecem e apaixonadamente estudam a Antiguidade, encontram-se e partilham as suas indagações e descobertas com a assistência, sublinhando o contributo daquele período histórico para o mundo contemporâneo.

À semelhança da edição de 2019, a atividade será organizada pela CÍVIS – Associação para o Aprofundamento da Cidadania – contando com a colaboração da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve e da APEC – Associação Portuguesa de Estudos Clássicos. A coordenação está mais uma vez a cargo de Ana Isabel Soares e João Pedro Bernardes, docentes da FCHS-UAlg.

Para mais informações e reservas contacte: milreu@cultalg.gov.pt ou 962045652.

No dia 12 de setembro, o DiVaM vai estar na Fortaleza de Sagres com o espetáculo “I See You”, agendado para as 18h30. Este é um projeto de circo contemporâneo que aborda temas da sensibilidade humana e igualdade de género, num cruzamento disciplinar entre a expressão acrobática e a psicologia humana. “I See You” é uma peça íntima, onde a profundeza humana se pinta de humor e de imaginação. O espetáculo é dirigido a famílias, público escolar e público em geral, sendo uma investigação baseada na simplicidade e sobriedade cénica, que permite diferentes níveis de leitura. A temática proposta e a linguagem acrobática são de interesse transgeracional, sendo um espetáculo que se adapta a diferentes públicos. Este espetáculo é uma coprodução entre o Teatro Experimental de Lagos, a B-Side company (associação cultural “Les Rumeurs qui Courent” – http://www.cronopis.org/) e a companhia Vaya (http://www.ciavaya.com/pt/index.html). O elenco é internacional, reunindo artistas circenses locais e estrangeiros (Portugal, Itália e França). O projeto tem parceria internacional com o festival Mimages (http://www.mimages.fr/), Valence França e parceria nacional para realizar uma circulação portuguesa, com o apoio do Laboratório de Atividades Criativas Associação Cultural.

Para mais informações e reservas contacte: fortaleza.sagres@cultalg.gov.pt ou 282 620140

A Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe, em Vila do Bispo, é o local escolhido para receber, no dia 13 de setembro, os Dias d´As Virgens Negras – III edição – Ciclo de Artes plásticas e Música Histórica, como início às 14h30. A primeira iniciativa é uma oficina de cânticos e adufe intitulada “Drum Circle: Cânticos da Virgem e da Terra” e pelas 17h00 terá lugar o Concerto “Diálogo interculturas no Mediterrâneo Medieval”, pelo Ensemble Med. Os Dias d´As Virgens Negras, um espetáculo da Associação O Corvo e a Raposa, é uma homenagem artística às Virgens Negras no Mundo, neste caso muito particular à Virgem de Guadalupe, e acontece em dois momentos distintos: uma proposta musical, onde se valoriza o papel da arte, como forma de atingir uma ética humana, subjacente aos direitos estabelecidos pela Declaração dos Direitos do Homem, e uma performance seguida de uma exposição em que se invocam as forças da escuridão, que alteram ou pervertem os valores da natureza, reiterando o seu papel ativo para trazer à tona a luz necessária ao despertar da consciência.

Dada a situação de pandemia que atravessamos, a programação poderá vir a sofrer alterações em relação ao que está previsto. Por essa razão, os interessados devem consultar regularmente o nosso site e redes sociais.

