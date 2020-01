DiVaM 2020 com candidaturas abertas

Publicado em 30 Janeiro 2020 por RUA FM

Já se encontram abertas as candidaturas para a programação DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos – para o ano de 2020, da Direção Regional de Cultura do Algarve sob o mote “Direitos Humanos, Igualdade e Não Discriminação”.

De acordo com a Direção Regional de Cultura do Algarve, mesmo nas democracias mais consolidadas vê-se o reaparecimento de movimentos extremistas, de violência e de incitamento ao ódio, que tendem a bipolarizar as sociedades e a normalizar um discurso que ataca as minorias.

Quais as responsabilidades das entidades culturais naquilo que é o pensamento, o debate e a prática, no âmbito da nossa vida em comum, na nossa região e no mundo? Como pode o património e a dinamização desse património ajudar a dar resposta às violações de direitos humanos, que acontecem todos os dias e tão perto de nós?

Estas são algumas das questões que a Direção Regional de Cultura do Algarve coloca.

Reforçando o propósito iniciado em anos anteriores, o DiVaM pretende continuar a promover os princípios basilares da “Convenção de Faro” com a participação ativa das comunidades envolventes na criação cultural e no debate real e sério sobre questões e problemáticas relevantes e pertinentes na atualidade.

Tendo “Direitos Humanos, Igualdade e Não Discriminação” como tema central do DiVaM 2020 e apelando à inclusão das comunidades no processo de construção de novos projetos culturais, a Direção Regional de Cultura do Algarve convida todas as associações culturais da região algarvia, à apresentação de candidaturas para a programação do DiVaM 2020, até ao dia 29 de fevereiro.

