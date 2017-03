DiVaM 2017 dedicado aos “Lugares de Globalização” apresentado no Castelo de Paderne

Publicado em 31 Março 2017 por RUA FM

“Lugares de Globalização” é o tema central do programa cultural DiVaM 2017- Dinamização e Valorização dos Monumentos – , que será apresentado em cerimónia pública no Castelo de Paderne, no sábado, dia 8 de abril, pelas 16h.

Esta é a 4ª edição do programa de dinamização e fruição cultural, desenvolvido pela Direção Regional de Cultura do Algarve desde 2014, que tem como principal objetivo promover uma dinâmica cultural nos monumentos e aproximar as comunidades do seu património.

São sete os monumentos algarvios integrados neste programa cultural, todos eles afetos à DRCAlg: Ruínas Romanas deMilreu, Castelo de Loulé, Castelo de Paderne, Monumentos Megalíticos de Alcalar, Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe, Fortaleza de Sagres e Castelo de Aljezur.

O DiVaM 2017 conta com a parceria de 19 associações culturais, vários municípios algarvios – nomeadamente os municípios de Albufeira, Aljezur, Faro, Loulé, Portimão e Vila do Bispo – e outras entidades, oferecendo às comunidades, residentes e visitantes, um programa diversificado consolidado em 7 ciclos temáticos que integram música, artes performativas, artes visuais, atividades ao ar livre, workshops, palestras.

A cerimónia de apresentação do DiVaM terá início pelas 16 horas, com a presença da comunicação social e entidades parceiras, seguida pelas 17 horas de “Tantos Mundos num só lugar – Pátria a 10 vozes”, um trajeto de globalização, através da música em língua portuguesa, cantada e narrada pelas vozes do Coral Feminino Outras Vozes, concerto organizado pela Associação Cultural Música XXI.