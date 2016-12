DiVaM 2017: Candidaturas abertas

Publicado em 19 Dezembro 2016 por RUA

Já estão abertas as candidaturas para a programação do DiVaM 2017 e desta vez o mote é “Lugares da Globalização”. O programa de Dinamização e Valorização dos Monumentos Algarvios propõe-se, assim, continuar a levar diversas iniciativas culturais para locais icónicos do património da região. Música, teatro, teatro de rua, recriações históricas, performances, cinema, dança e visitas guiadas, tudo isto faz parte deste programa.

Podem candidatar-se a esta iniciativa da Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCA) os agentes culturais da região, sem fins lucrativos, de carácter não profissional, sendo que cada entidade pode ter até dois projetos apoiados.

Segundo a DRCA principal objetivo deste programa é «criar uma dinâmica cultural que aproxime as comunidades do seu património, mas também ter um efeito de surpresa sobre os visitantes que contribua para criar novas memórias dos espaços”.

As atividades do DiVaM passam pelo Castelo de Aljezur, Fortaleza de Sagres, Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe, Monumentos Megalíticos de Alcalar, Castelo de Paderne, Castelo de Loulé, Ruínas Romanas de Milreu.

As candidaturas encerram a 20 de janeiro.

Normas aqui.

Formulário de candidatura aqui.