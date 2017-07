Discos históricos da música portuguesa regressam às lojas em vinil

Publicado em 14 Julho 2017 por RUA

Títulos incontornáveis de Sérgio Godinho, Doce e JáFumega, que marcaram a música nacional nas décadas de 70 e 80, são recuperados no formato.

A partir do dia 14 de Julho, estão disponíveis nas lojas, e em vinil, três discos que são hoje clássicos da música portuguesa.

O mais antigo é da autoria de Sérgio Godinho. “Pré-Histórias”, foi o segundo álbum assinado pelo célebre cantautor, sendo também um dos mais influentes da sua vasta discografia. Gravado em França em 1972 e editado em Portugal um ano depois, a reedição comemora o 45.º aniversário do lançamento original do disco. Aqui estão incluídas muitas das canções de Sérgio Godinho que se tornaram verdadeiros hinos intemporais, como “A Noite Passada”, “Até Domingo Que Vem”, “O Homem Dos Sete Instrumentos” e “Pode Alguém Ser Quem Não É”.

“OK, KO” é o primeiro álbum das Doce, grupo pop de enorme sucesso dos anos 80, composto por quatro cantoras que conquistaram rapidamente o público português: Fátima Padinha, Laura Diogo, Lena Coelho e Teresa Miguel. Esta obra de estreia foi lançada em 1980 e deu início ao estrelato fulgurante das Doce, considerada uma das primeiras girl groups da Europa. Em “OK, KO”, agora relançado em vinil, encontramos alguns dos temas mais famosos do quarteto, como o que dá título ao disco e, ainda, “Café Com Sal” e “Amanhã De Manhã”.

Os JáFumega encerram este trio de relançamentos em vinil, com a edição comemorativo do 35.º aniversário do seu segundo disco, que teve um grande impacto no percurso do grupo. Intitulado simplesmente “JáFumega”, foi remasterizado a partir das fitas originais, e tem no seu alinhamento aquele que é o tema mais famoso da banda liderada por Luís Portugal: “Latin’América”. Além deste êxito, o álbum contém mais sete grandes canções dos JáFumega, como “Kasbah”, “Homem Da Rádio” e “Nó Cego”.

Antes destas novas edições, a Universal Music Portugal já tinha lançado, em 2017, dois outros títulos em vinil (e que eram inéditos no formato). Para o Record Store Day foi editado “Nove Fados E Uma Canção De Amor”, disco de originais de Carlos Do Carmo que comemora em 2017 o seu 15.º aniversário. O álbum contém temas da autoria de Paulo De Carvalho, Fernando Tordo, Manuel Alegre, Gil Do Carmo, entre outros.

E em Junho foi a vez de “Dreams In Colour”, álbum de David Fonseca que comemora 10 anos do seu lançamento original. Aqui encontramos alguns dos maiores êxitos da carreira do cantor, como “Superstars”, “Kiss Me, Oh Kiss Me” e “Rocket Man”, uma versão do célebre tema de Elton John.